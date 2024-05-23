【時報-台北電】技術面：
1.台股前一交易日收漲315.08點，為21551.83點。
2.台股前一交易日成交金額量增/縮為4398億元，5日均量為4405.59億元，10日均量為4444.09億元。
3.5日均線21324.59點，10日均線21088.33點，20日均線20715.76點。
4.5日RSI為86.08，10日RSI為75.03。
5.9日K值為83.95，9日D值為82.09。
6.20日乖離率為4.04。
7.凱基投顧：周三台股大盤創高，不過周四須留意強勢股湧現獲利調節賣壓，導致震盪走勢出現，屆時大盤若能維持在前高21515點之上，盤勢仍可維持強多創高格局，上檔高點先不預設。
8.元大投顧：周三台股開高走高，權王台積電續衝歷史新天價。研調機構預估，AI PC將在明、後年大幅成長，各家AI PC競品將成鎂光燈焦點，相關供應鏈如品牌、組裝、DDR5記憶體、鏡頭模組等，可伺機進場布局；此外，低位階轉強如網通、生技、鋼鐵，不妨持續關注。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：