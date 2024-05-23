【時報-台北電】技術面：

1.台股前一交易日收漲315.08點，為21551.83點。

2.台股前一交易日成交金額量增/縮為4398億元，5日均量為4405.59億元，10日均量為4444.09億元。

3.5日均線21324.59點，10日均線21088.33點，20日均線20715.76點。

4.5日RSI為86.08，10日RSI為75.03。

5.9日K值為83.95，9日D值為82.09。

6.20日乖離率為4.04。

7.凱基投顧：周三台股大盤創高，不過周四須留意強勢股湧現獲利調節賣壓，導致震盪走勢出現，屆時大盤若能維持在前高21515點之上，盤勢仍可維持強多創高格局，上檔高點先不預設。

8.元大投顧：周三台股開高走高，權王台積電續衝歷史新天價。研調機構預估，AI PC將在明、後年大幅成長，各家AI PC競品將成鎂光燈焦點，相關供應鏈如品牌、組裝、DDR5記憶體、鏡頭模組等，可伺機進場布局；此外，低位階轉強如網通、生技、鋼鐵，不妨持續關注。