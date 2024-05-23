【時報-台北電】基本面：
1.前一交易日新台幣以32.275元兌一美元收市，升值1.9分，成交值為9.94億美元。
2.集中市場22日22日融資增為2916.09億元，融券增為268793張。
3.集中市場22日總體自營商買超39.64億元，投信賣超2.23億元，外資買超321.11億元。
4.主計總處22日公布4月失業統計指出，雖然製造業就業人數仍比去年同月減逾1萬人，但在內需服務業復甦的帶動下，失業率降至3.36％，創近24年同月最低，顯示國內景氣正朝穩定方向發展。
5.台塑(1301)開拓新市場漸收成效，董事長林健男股東會年報分享表示，去年推展印度、東南亞、紐澳、土耳其、非洲及南美洲等市場，支撐PVC、LDPE、EVA、SAP、AN、MMA銷售逆勢增長。
6.裕隆集團全面搶攻電動車商機，旗下汽車三寶22日於聯合法說會揭示重大進展，中華車宣布旗下MG品牌將於6月上市全新跨界電動車MG4，成為繼納智捷n7後台灣第二輛國產電動車。
7.房價漲勢Hold不住，台北市政府地政局22日公布2月實價登錄交易動態資訊，結果顯示「價量齊升」，住宅價格指數、住宅總價、住宅單價同步創新高，其中住宅價格指數月增1.43％、達122.25新高；每戶標準住宅總價1,937萬元、連二月超過1,900萬元，再刷新高紀錄；標準住宅單價每坪61.68萬元，連四月站穩6字頭，再度改寫新高。
8.持續拓展AI、智慧車用、智慧醫療及智慧製造等布局，廣達研發經費繼去年首度占公司營業收入2％，達233億元創下新高後，今年有望再寫高點，預計將超過250億元。
(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)
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