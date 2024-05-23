【時報-台北電】投資人消化聯準會最近一次的會議記錄，周三美股三大指數收黑。費城半導體指數逆勢收漲1%，半導體領頭羊輝達（Nvidia）營收展望優於市場預期，盤後股價大漲約6%，並首度突破1000美元大關，激勵其他晶片股盤後齊揚，為輝達代工生產AI晶片的台積電ADR收漲1.6%，盤後再漲3.6%。
★四大指數
美股道瓊下跌201.95點或0.51%，收39,671.04點。
S&P500下跌14.40點或0.27%，收5,307.01點。
NASDAQ下跌31.08點或0.18%，收16,801.54點。
費城半導體上漲52.42點或1.03%，收5,126.81點。
★11大類股
醫療類股(SPXHC)漲0.20% 工業類股(SPLRCI)漲0.15%
科技類股(SPLRCT)漲0.07% 通訊服務類股(SPLRCL)跌0.26%
必需消費類股(SPLRCS)跌0.26% 金融類股(SPSY)跌0.50%
非必需消費類股(SPLRCD)跌0.85% 房地產類股(SPLRCREC)跌0.86%
原物料類股(SPLRCM)跌0.99% 公用事業類股(SPLRCU)跌1.18%
能源類股(SPNY)跌1.83%
★重磅科技股
1.五大市值股
微軟(MSFT)上漲0.34%，收430.52美元。
蘋果(AAPL)下跌0.75%，收190.90美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.01%，收183.13美元。
Alphabet(GOOGL)下跌0.83%，收176.38美元。
輝達(NVDA)下跌0.46%，收949.50美元。
2.五大尖牙股
Meta(Meta)上漲0.68%，收467.78美元。
蘋果(AAPL)下跌0.75%，收190.90美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.01%，收183.13美元。
Alphabet(GOOGL)下跌0.83%，收176.38美元。
網飛(NFLX)下跌1.56%，收640.47美元。
3.其它焦點股
德州儀器(TXN)上漲1.77%，收202.54美元。
恩智浦(NXPI)上漲1.61%，收278.83美元。
思科(CSCO)上漲1.04%，收47.43美元。
高通(QCOM)上漲1.04%，收202.93美元。
Meta(Meta)上漲0.68%，收467.78美元。
超微(AMD)上漲0.52%，收165.52美元。
微軟(MSFT)上漲0.34%，收430.52美元。
IBM(IBM)上漲0.13%，收173.69美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.01%，收183.13美元。
甲骨文(ORCL)下跌0.02%，收124.60美元。
輝達(NVDA)下跌0.46%，收949.50美元。
蘋果(AAPL)下跌0.75%，收190.90美元。
應用材料(AMAT)下跌0.75%，收218.15美元。
Alphabet(GOOGL)下跌0.83%，收176.38美元。
美光(MU)下跌0.96%，收126.28美元。
英特爾(INTC)下跌1.01%，收31.42美元。
特斯拉(TSLA)下跌3.48%，收180.11美元。
★台股 ADR
台積電上漲2.48美元或1.61%，收156.15美元，換算台股價格為1007.95元。
聯電上漲0.15美元或1.76%，收8.65美元，換算台股價格為55.84元。
日月光上漲0.08美元或0.74%，收10.94美元，換算台股價格為176.54元。
中華電信上漲0.28美元或0.72%，收39.16美元，換算台股價格為126.39元。（編輯：柯婉琇）
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