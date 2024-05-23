【時報-台北電】美指期走強激勵，周三台指期開平走高，並出現延續性買盤，再創歷史高點。主流類股如電設指、半導指、電零指與其電指皆漲逾1.5%，帶動大盤強漲。三大法人合計買超358.2億元，其中外資買超321.1億元，自營商買超39.6億元，投信賣超2.5億元。統一期貨指出，外資連兩日小賣後，轉向追高大買現貨，帶動台指再創史高，偏多看待。
期貨方面，外資夜盤加碼2,486口空單，日盤則大幅減碼7,079 口空單，未平倉淨空單降至-3,889口；十大特定法人減碼2,847口空單至-4,774口。外資大幅減碼空單，有利指數續漲。十大特法同樣減碼部分空單，兩期貨籌碼轉為中性偏空格局。
統一期貨表示，Nvidia財報發布前夕，半導指、電設指皆湧入追高買盤，台指期則在主流電子類股的領漲下再創史高，外資期現貨同步顯著偏多操作，顯示大部分的市場參與者樂觀押注Nvidia財報能為台指帶來續漲動能。(編輯：廖小蕎)
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