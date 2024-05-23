【時報-台北電】Microsoft舉辦年度開發者大會，股價創歷史新高，加上Tesla也出現反彈逾6%，帶動美股那斯達克與S&P500指數雙雙再創歷史新高。周三加權指數開平強漲，續創歷史新高。台積電上漲2.7%貢獻指數188點，終場在電子族群帶領下，大漲315點收在21551點。
永豐期貨表示，台指期週三上漲299點至21581點。價差方面，台指期正價差縮至29.17點，電子期正價差縮至0.94點，金融期正價差縮至3.92點。現貨部分，三大法人買超358.23億元。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3672口至-1709口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少2572口至-5663口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2847口至-4774口。
永豐期貨表示，整體來說台股表現非常強勢，回測5日線後雖刷洗幅度放大，但指數表現量縮價穩，週三再度放量強漲，技術面維持多方型態。且日前轉弱的航運類股，回測10日線後買盤立即湧現，若後續走勢量縮價穩，技術面未進一步轉弱，可能再為指數提供上漲動能。（編輯：沈培華）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：