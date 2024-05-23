【時報-台北電】周三(5/22)台指開高走高，權值王台積電(2330)刷新歷史新天價，加上AI PC與機器人概念股助攻，買盤在輝達財報公布前夕提前卡位，指數一路走高，改寫歷史新高，終場成交量放大至4398.11億元，加權指數上漲315.08點、漲幅1.48%、收在21551.83點。

元富期貨分析，台指昨以長紅K棒甩開五日線糾纏，站穩所有均線之上，且均線持續向上走升，下方支撐力道強勁，此外，每天漲停家數依舊很多，各類股輪流表態，市場交投熱絡，短線仍有高點可期。(編輯：廖小蕎)