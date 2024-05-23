【時報-台北電】經統計，前個交易日(20240522)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

遠百(2903) 潤泰全(2915) 亞昕(5213) 福邦證(6026) 三陽工業(2206)

國統(8936) 健鼎(3044)

2.連續賣超四日的股票：

中信金(2891) 台塑化(6505) 隆大(5519) 欣陸(3703) 永豐金(2890)

兆豐金(2886) 京城銀(2809) 玉山金(2884) 宏遠證(6015) 台塑(1301)

美時(1795) 長榮航(2618) 台肥(1722) 華固(2548) 國產(2504)

智原(3035) 譜瑞-KY(4966) 能率網通(8071) 先進光(3362) 天鈺(4961)

力積電(6770) 長榮鋼(2211)

3.連續賣超三日的股票：

漢翔(2634) 工信(5521) 宜特(3289) 曜越(3540) 愛地雅(8933)

堤維西(1522) 創惟(6104) 群益證(6005) 東元(1504) 中華(2204)

大成(1210) 榮剛(5009) 聯合(4129) 擎亞(8096) 雙鴻(3324)

富旺(6219) 威健(3033) 森崴能源(6806)

4.連續賣超二日的股票：

南亞(1303) 中鋼(2002) 環泥(1104) 由田(3455) 群創(3481)

建錩(5014) 泰碩(3338) 中天(4128) 佳凌(4976) 彩晶(6116)

第一金(2892) 聯邦銀(2838) 宏捷科(8086) 大同(2371) 旺宏(2337)

瑞軒(2489) 成霖(9934) 大聯大(3702) 聯成(1313) 炎洲(4306)

國喬(1312) 華榮(1608) 東和鋼鐵(2006) 千興(2025) 大成鋼(2027)

日勝生(2547) 建國(5515) 群聯(8299) 喬山(1736) 榮成(1909)

永豐餘(1907) 新美齊(2442) 尚立(3360) 環球晶(6488) 至上(8112)

東台(4526) 松瑞藥(4167) 合正(5381) 康舒(6282) 耀勝(3207)

久正(6167) 中環(2323) 加百裕(3323) 建通(2460) 京鼎(3413)

大學光(3218) 旭品(3325) 合一(4743) 耿鼎(1524) 精剛(1584)

新復興(4909) 振發(5426)

5.轉買為賣的股票：

潤泰新(9945) 東捷(8064) 光頡(3624) 達麗(6177) 上曜(1316)

盟立(2464) 合庫金(5880) 三商壽(2867) 長華*(8070) 技嘉(2376)

康那香(9919) 橘子(6180) 方方土昶(6265) 京元電子(2449) 廣積(8050)

茂迪(6244) 威剛(3260) 鈺創(5351) 華泰(2329) 志聖(2467)

華東(8110) 佳總(5355) 敬鵬(2355) 聯茂(6213) 德宏(5475)

泰詠(6266) 律勝(3354) 燿華(2367) 華通(2313) 良維(6290)

萬泰科(6190) 安鈦克(6276) 保銳(8093) 一詮(2486) 金利(5383)

均豪(5443) 英濟(3294) 福華(8085) 憶聲(3024) 億光(2393)

李洲(3066) 泰谷(3339) 旺矽(6223) 夆典(3052) 亞通(6179)

廣明(6188) 華容(5328) 佳邦(6284) 越峰(8121) 鴻準(2354)

協禧(3071) 元山(6275) 倉和(6538) 太景*-KY(4157) 宏泰(1612)

聚和(6509) 湧德(3689) 建舜電(3322) 健喬(4114) 波若威(3163)

晟銘電(3013) 協易機(4533) 大宇資(6111) 豐藝(6189)

6.賣超前20名：

金融股：

玉山金(2884) 永豐金(2890) 中信金(2891) 第一金(2892) 三商壽(2867)

電子股：

群創(3481) 鴻準(2354) 晟銘電(3013) 瑞軒(2489) 燿華(2367)

一詮(2486) 菱生(2369)

傳產股：

中鋼(2002) 長榮航(2618) 南亞(1303) 漢翔(2634) 大成鋼(2027)

潤泰新(9945) 三陽工業(2206) 協易機(4533)

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