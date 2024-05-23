【時報-台北電】經統計，前個交易日(20240522)

1.外資連續買超五日以上的股票：

正新(2105) 中華電(2412) 上海商銀(5876) 統一(1216) 寶成(9904)

聯電(2303) 誠美材(4960) 立端(6245) 建漢(3062) 神達(3706)

中美晶(5483) 世界(5347) 伍豐(8076) 欣銓(3264) 啟碁(6285)

致伸(4915) 信音(6126) 廣運(6125) 聯鈞(3450) 光洋科(1785)

晶技(3042) 台嘉碩(3221) 朋程(8255) 系統電(5309) 家登(3680)

聯陽(3014) 長科*(6548) 美琪瑪(4721) 中砂(1560)

2.連續買超四日的股票：

亞翔(6139) 佳世達(2352) 鈊象(3293) 精確(3162) 漢唐(2404)

第一銅(2009) 巨大(9921) 勤美(1532) 南茂(8150) 精材(3374)

合勤控(3704) 中磊(5388) 訊舟(3047) 智易(3596) 瀚宇博(5469)

建榮(5340) 光寶科(2301) 胡連(6279) 永崴投控(3712)

3.連續買超三日的股票：

可成(2474) 全家(5903) 統振(6170) 英業達(2356) 矽格(6257)

中碳(1723) 陽明(2609) 新興(2605) 華航(2610) 四維航(5608)

中菲行(5609) 士電(1503) 矽創(8016) 光環(3234) 萬旭(6134)

協益(5356) 東浦(3290) 雷科(6207) 台半(5425)

4.連續買超二日的股票：

台積電(2330) 國泰金(2882) 國建(2501) 晶宏(3141) 聯光通(4903)

聯亞(3081) 廣達(2382) 緯創(3231) 裕民(2606) 台航(2617)

世紀鋼(9958) 南港(2101) 東隆興(4401) 昇達科(3491) 單井(3490)

富喬(1815) 旭軟(3390) 凱崴(5498) 樺晟(3202) 中探針(6217)

宣德(5457) 元太(8069) 華晶科(3059) 萬潤(6187) 艾華(6204)

奇鋐(3017) 力致(3483) 磐儀(3594) 百德(4563) 台星科(3265)

迎廣(6117) 安國(8054) 旺玖(6233) 前鼎(4908)

5.轉賣為買的股票：

鴻海(2317) 華碩(2357) 台灣大(3045) 網家(8044) 雄獅(2731)

富邦金(2881) 元大金(2885) 中租-KY(5871) 宏碁(2353) 興富發(2542)

台泥(1101) 友達(2409) 宏達電(2498) 台揚(2314) 台灣高鐵(2633)

宏致(3605) 華星光(4979) 金居(8358) 三發地產(9946) 上詮(3363)

永捷(4714) 正德(2641) 昇陽半導體(8028) 高技(5439) 華豐(2109)

王道銀行(2897) 神盾(6462) 漢磊(3707) 開發金(2883) 華南金(2880)

台新金(2887) 彰銀(2801) 新光金(2888) 臺企銀(2834) 遠東銀(2845)

台中銀(2812) 統一證(2855) 康和證(6016) 國票金(2889) 華票(2820)

遠傳(4904) 仁寶(2324) 威盛(2388) 微星(2377) 凌陽(2401)

中興電(1513) 龍巖(5530) 智冠(5478) 華新(1605) 華夏(1305)

南僑(1702) 中石化(1314) 南紡(1440) 中纖(1718) 萬海(2615)

頎邦(6147) 太子(2511) 長虹(5534) 宏盛(2534) 冠德(2520)

力麒(5512) 合晶(6182) 元晶(6443) 義隆(2458) 南亞科(2408)

穩懋(3105) 矽統(2363) 志超(8213) 中裕(4147) 瑞智(4532)

華盈(3520) 育富(6194) 台燿(6274) 南電(8046) 新日興(3376)

精金(3049) 中光電(5371) 達運(6120) 日揚(6208) 高僑(6234)

佰鴻(3031) 立碁(8111) 優群(3217) 佳能(2374) 日電貿(3090)

立敦(6175) 奇偶(3356) 順達(3211) 十銓(4967) 廣穎電通(4973)

斐成(3313) 驊訊(6237) 燁興(2007) 撼訊(6150) 聯上發(2537)

擎邦(6122) 昇貿(3305) 洋華(3622)

6.買超前20名：

金融股：

元大金(2885) 上海商銀(5876)

電子股：

宏碁(2353) 聯電(2303) 仁寶(2324) 富喬(1815) 友達(2409)

台積電(2330) 輔信(2405) 中華電(2412) 光寶科(2301) 國碩(2406)

矽統(2363) 矽格(6257) 神達(3706) 欣銓(3264)

傳產股：

台泥(1101) 正新(2105) 寶成(9904) 統一(1216)

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