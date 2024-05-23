【時報-台北電】證交所2024年05月22日集中市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日增加11.68億元，成為2916.09億元，融券餘額較前一日增加2111張，成為268793張。(資料來源:證交所)

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