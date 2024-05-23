【時報-台北電】台股22日加權指數收21551.83點，漲315.08點或1.48%，總成交值4490.48億元。三大法人買超358.52億元，其中外資買超321.11億元，投信、自營商分別賣超2.23億元及買超39.64億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、3檔金融股及3檔傳產股；依股價分，3檔中價位股、7檔銅板股；賣超張數方面，7檔賣超上萬張，榜首為中鋼(2002)，賣超3萬3016張，長榮航(2618)、南亞(1303)名列二、三名，分別賣超2萬1555張及賣超2萬54張。第四及第五名為玉山金(2884)、群創(3481)，其他依序為三商壽(2867)、燿華(2367)、鴻準(2354)、永豐金(2890)及晟銘電(3013)。

●三大法人22日賣超前十名：

1.中鋼(2002)收24.60元，跌0.30元或1.20%，三大法人賣超3萬3016張。

2.長榮航(2618)收35.25元，跌0.50元或1.40%，三大法人賣超2萬1555張。

3.南亞(1303)收54.50元，跌1.20元或2.15%，三大法人賣超2萬54張。

4.玉山金(2884)收28.50元，跌0.35元或1.21%，三大法人賣超1萬2749張。

5.群創(3481)收14.00元，漲0.65元或4.87%，三大法人賣超1萬728張。

6.三商壽(2867)收7.02元，跌0.20元或2.77%，三大法人賣超1萬298張。

7.燿華(2367)收38.20元，跌0.95元或2.43%，三大法人賣超1萬251張。

8.鴻準(2354)收63.60元，跌1.20元或1.85%，三大法人賣超9794張。

9.永豐金(2890)收22.70元，跌0.30元或1.30%，三大法人賣超9008張。

10.晟銘電(3013)收89.10元，跌1.40元或1.55%，三大法人賣超8449張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中鋼(2002)三大法人累計賣超9354張，其中外資賣超1萬1281張、投信買超1263張、自營商買超664張；融資增1512張、融券增0張，券資比0.59%。

2.長榮航(2618)三大法人累計買超3萬1250張，其中外資賣超6萬8865張、投信買超10萬555張、自營商賣超439張；融資減1萬1514張、融券減370張，券資比1.32%。

3.南亞(1303)三大法人累計賣超2萬9038張，其中外資賣超2萬6795張、投信賣超2980張、自營商買超738張；融資增974張、融券增140張，券資比8.48%。(編輯：財經內容中心)

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