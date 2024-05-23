【時報-台北電】台股22日加權指數收21551.83點，漲315.08點或1.48%，總成交值4490.48億元。三大法人買超358.52億元，其中外資買超321.11億元，投信、自營商分別賣超2.23億元及買超39.64億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股；依股價分，1檔百元股、5檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，榜首為神達(3706)，賣超8084張，佳世達(2352)、長榮(2603)名列二、三名，分別賣超7753張及賣超6121張。第四及第五名為寶成(9904)、上海商銀(5876)，其他依序為矽格(6257)、南亞(1303)、致伸(4915)、聯強(2347)及英業達(2356)。

●投信22日賣超前十名：

1.神達(3706)收49.50元，漲1.55元或3.23%，投信賣超8084張。

2.佳世達(2352)收40.20元，漲0.30元或0.75%，投信賣超7753張。

3.長榮(2603)收209.00元，漲1.00元或0.48%，投信賣超6121張。

4.寶成(9904)收38.20元，漲0.15元或0.39%，投信賣超4659張。

5.上海商銀(5876)收47.80元，漲0.55元或1.16%，投信賣超4454張。

6.矽格(6257)收79.10元，漲0.10元或0.13%，投信賣超3927張。

7.南亞(1303)收54.50元，跌1.20元或2.15%，投信賣超3538張。

8.致伸(4915)收96.40元，漲2.70元或2.88%，投信賣超3484張。

9.聯強(2347)收81.30元，跌2.00元或2.40%，投信賣超3179張。

10.英業達(2356)收55.70元，漲1.20元或2.20%，投信賣超3175張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.神達(3706)三大法人累計買超6179張，其中外資買超5萬5035張、投信賣超5萬388張、自營商買超1531張；融資減1374張、融券增1張，券資比2.06%。

2.佳世達(2352)三大法人累計賣超5139張，其中外資買超2萬1256張、投信賣超2萬6975張、自營商買超579張；融資增699張、融券增109張，券資比12.64%。

3.長榮(2603)三大法人累計買超790張，其中外資買超3萬916張、投信賣超2萬8985張、自營商賣超1140張；融資減289張、融券增623張，券資比14.20%。(編輯：財經內容中心)

#投信賣超 #神達 #佳世達 #長榮 #券資比