【時報-台北電】台股22日加權指數收21551.83點，漲315.08點或1.48%，總成交值4490.48億元。三大法人買超358.52億元，其中外資買超321.11億元，投信、自營商分別賣超2.23億元及買超39.64億元。

投信買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、4檔金融股及3檔傳產股；依股價分，3檔中價位股、7檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為玉山金(2884)，買超1萬9453張，第一金(2892)、中信金(2891)名列二、三名，分別買超1萬5553張及買超1萬5058張。第四及第五名為永豐金(2890)、聯電(2303)，其他依序為長榮航(2618)、仁寶(2324)、宏碁(2353)、大成鋼(2027)及漢翔(2634)。

●投信22日買超前十名：

1.玉山金(2884)收28.50元，跌0.35元或1.21%，投信買超1萬9453張。

2.第一金(2892)收28.50元，漲0.15元或0.53%，投信買超1萬5553張。

3.中信金(2891)收37.90元，漲0.15元或0.40%，投信買超1萬5058張。

4.永豐金(2890)收22.70元，跌0.30元或1.30%，投信買超1萬3356張。

5.聯電(2303)收55.00元，漲1.10元或2.04%，投信買超1萬2679張。

6.長榮航(2618)收35.25元，跌0.50元或1.40%，投信買超1萬2217張。

7.仁寶(2324)收40.30元，漲3.55元或9.66%，投信買超7149張。

8.宏碁(2353)收53.00元，漲4.75元或9.84%，投信買超6095張。

9.大成鋼(2027)收39.30元，跌0.75元或1.87%，投信買超5541張。

10.漢翔(2634)收54.60元，跌1.30元或2.33%，投信買超2868張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.玉山金(2884)三大法人累計買超4萬4639張，其中外資賣超11萬1755張、投信買超15萬6232張、自營商買超162張；融資減999張、融券增106張，券資比4.33%。

2.第一金(2892)三大法人累計買超6萬930張，其中外資賣超3萬7171張、投信買超9萬6522張、自營商買超1579張；融資減1157張、融券增37張，券資比0.89%。

3.中信金(2891)三大法人累計買超2萬9441張，其中外資賣超6萬4910張、投信買超9萬7061張、自營商賣超2710張；融資減1857張、融券增130張，券資比7.48%。(編輯：財經內容中心)

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