【時報-台北電】台股22日加權指數收21551.83點，漲315.08點或1.48%，總成交值4490.48億元。三大法人買超358.52億元，其中外資買超321.11億元，投信、自營商分別賣超2.23億元及買超39.64億元。

外資賣超前十大個股，依類別分，2檔電子股、5檔金融股及3檔傳產股；依股價分，2檔中價位股、8檔銅板股；賣超張數方面，9檔賣超上萬張，榜首為中鋼(2002)，賣超3萬3058張，玉山金(2884)、長榮航(2618)名列二、三名，分別賣超3萬2307張及賣超2萬8440張。第四及第五名為群創(3481)、永豐金(2890)，其他依序為南亞(1303)、中信金(2891)、第一金(2892)、三商壽(2867)及鴻準(2354)。

●外資22日賣超前十名：

1.中鋼(2002)收24.60元，跌0.30元或1.20%，外資賣超3萬3058張。

2.玉山金(2884)收28.50元，跌0.35元或1.21%，外資賣超3萬2307張。

3.長榮航(2618)收35.25元，跌0.50元或1.40%，外資賣超2萬8440張。

4.群創(3481)收14.00元，漲0.65元或4.87%，外資賣超2萬2531張。

5.永豐金(2890)收22.70元，跌0.30元或1.30%，外資賣超2萬2053張。

6.南亞(1303)收54.50元，跌1.20元或2.15%，外資賣超1萬6469張。

7.中信金(2891)收37.90元，漲0.15元或0.40%，外資賣超1萬3122張。

8.第一金(2892)收28.50元，漲0.15元或0.53%，外資賣超1萬322張。

9.三商壽(2867)收7.02元，跌0.20元或2.77%，外資賣超1萬308張。

10.鴻準(2354)收63.60元，跌1.20元或1.85%，外資賣超9023張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中鋼(2002)三大法人累計賣超9354張，其中外資賣超1萬1281張、投信買超1263張、自營商買超664張；融資增1512張、融券增0張，券資比0.59%。

2.玉山金(2884)三大法人累計買超4萬4639張，其中外資賣超11萬1755張、投信買超15萬6232張、自營商買超162張；融資減999張、融券增106張，券資比4.33%。

3.長榮航(2618)三大法人累計買超3萬1250張，其中外資賣超6萬8865張、投信買超10萬555張、自營商賣超439張；融資減1萬1514張、融券減370張，券資比1.32%。(編輯：財經內容中心)

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