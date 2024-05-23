【時報-台北電】台股22日加權指數收21551.83點，漲315.08點或1.48%，總成交值4490.48億元。三大法人買超358.52億元，其中外資買超321.11億元，投信、自營商分別賣超2.23億元及買超39.64億元。

外資買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、2檔金融股及2檔傳產股；依股價分，1檔百元股、3檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為宏碁(2353)，買超4萬2441張，聯電(2303)、仁寶(2324)名列二、三名，分別買超4萬1181張及買超3萬9431張。第四及第五名為友達(2409)、台泥(1101)，其他依序為正新(2105)、元大金(2885)、台積電(2330)、上海商銀(5876)及輔信(2405)。

●外資22日買超前十名：

1.宏碁(2353)收53.00元，漲4.75元或9.84%，外資買超4萬2441張。

2.聯電(2303)收55.00元，漲1.10元或2.04%，外資買超4萬1181張。

3.仁寶(2324)收40.30元，漲3.55元或9.66%，外資買超3萬9431張。

4.友達(2409)收18.40元，漲0.50元或2.79%，外資買超2萬5179張。

5.台泥(1101)收34.35元，漲1.00元或3.00%，外資買超2萬2543張。

6.正新(2105)收59.30元，漲5.30元或9.81%，外資買超2萬1383張。

7.元大金(2885)收33.35元，漲1.30元或4.06%，外資買超1萬6444張。

8.台積電(2330)收864.00元，漲23.00元或2.73%，外資買超1萬2824張。

9.上海商銀(5876)收47.80元，漲0.55元或1.16%，外資買超1萬795張。

10.輔信(2405)收20.15元，漲0.80元或4.13%，外資買超1萬281張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.宏碁(2353)三大法人累計買超5萬612張，其中外資買超3萬2647張、投信買超1萬1062張、自營商買超6903張；融資增9628張、融券增1336張，券資比3.78%。

2.聯電(2303)三大法人累計買超20萬3763張，其中外資買超12萬2244張、投信買超7萬2565張、自營商買超8953張；融資減3899張、融券增597張，券資比4.79%。

3.仁寶(2324)三大法人累計買超6萬2712張，其中外資買超4萬7193張、投信買超7701張、自營商買超7817張；融資增5292張、融券增889張，券資比6.47%。(編輯：財經內容中心)

#外資買超 #宏碁 #聯電 #仁寶