裕隆集團22日召開法說會，宣示傾集團之力全面搶攻國產電動車商機，繼納智捷n7進入交車高峰，預計第3季底將現有訂單交完，旗下中華汽車代理的MG品牌，也將於第2季導入全新跨界電動車MG4，為第二款國產電動車，因MG4海外市場表現不俗，中華車寄予厚望。

「裕隆三寶」裕隆、中華車及裕日車，昨日召開法說會，各界關注國產電動車布局。裕隆表示，納智捷n7現階段維持每月1200輛至1500輛交車速度，預期第3季底完成交車作業，並規畫第2季至第3季啟動第2波預購，納智捷也正規畫新電動車款，盼能延續n7的好成績。

裕隆指出，由於第2季交車量體增大，固定攤提跟著下降，對第2季毛利將有正向影響，且受惠於n7接單暢旺，n7在4月登上國內電動車銷售冠軍後，也帶動裕隆三義工廠產能利用率來到7成左右，且是相當穩定，現階段工廠生產以品質為先，期能如期如質交車。

至於是否再導入新品牌？裕隆表示，裕隆在開放平台多品牌策略下，生產多品牌車型，也投入策略合作自主研發n7電動車款，並持續導入在地生產、提升自製率、整車進口等多元方式，期能帶動台灣汽車零部件產業一起技術升級發展，保持國內供應優先的策略。

而在納智捷n7開始大量交車後，外界關注中華車是否跟進推出國產電動車。中華車22日證實，第2季將導入全新MG品牌電動車款MG4，下半年也有新款輕型商用車上市，預估今年MG銷售量會比2023年成長，目前MG車款每月生產量約2000輛，產能規畫配合市場銷售擴充，初期電動車款對MG既有產能不會有太大影響。

商用車方面，中華汽車採自主開發，支持國內汽車供應鏈，像是正在研發中的全新3.5噸電動商用車，採取自主設計開發，範圍包括底盤、車身、動力系統、智慧座艙、ADAS、車聯網APP，在車輛零件供應上優先選擇與國內供應商合作，希望透過整車廠的設計開發能量，帶動台灣汽車協力廠的技術能力升級。