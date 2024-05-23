延了3年終於完工。丹麥風電商哥本哈根基礎建設基金（CIP）22日宣布，身為政府離岸風電二期入選的彰芳西島風場62支風機，已全部完工，今年內將可全數併聯發電。面對賴政府喊第二次能源轉型，CIP則疾呼要用政策工具補貼台廠供應鏈碼頭租金等。
彰芳西島離岸風場昨日舉辦完工感恩茶會，副總統蕭美琴上任第3天，就親臨現場力挺，是其參與首場民間活動，她大讚彰芳成果，在能源轉型上具有重要意義，讓淨零碳排道路可有更大信心。
彰芳西島最早政府設定是2021年就要完工，中間歷經疫情、缺工，開發商申請展延，終於在今年2024年迎來落成目標。總計離岸風電二期11座風場，現在僅JERA捷熱能源的海能、沃旭能源的大彰化西南、東南、CIP的彰芳4座全數完工。
CIP區域總裁許乃文表示，彰芳西島希望儘速取得電業執照，今年整場發電。接下來今年還有與中鋼合作的中能風場要完工。參加政府離岸風電3期之1的渢妙風場，也有信心成為唯一可準時2027年完工風場。
面對賴清德總統喊二次能源轉型，許乃文說，離岸風電將是能源轉型2.0很重要的一環，原因在於政府要推氫能，且需要綠氫，目前台灣最有效率的，就是用離岸風電製氫。
許乃文疾呼新政府，應該趕快利用政策工具補貼台廠供應鏈。以水下基礎廠商世紀鋼來說，其製程成本與國外差不多，但產品售價卻貴很多。問題是出在國外的船塢設施都折舊完畢，但國內卻要負擔租金、港口設施建置，因此政府應協助本土供應商碼頭免費使用、降低稅賦等。
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