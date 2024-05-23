韓國統計廳21日數據顯示，2023全年對陸貿易收支出現175億（美元，下同）逆差，自1992年韓陸建交以來首次出現貿易赤字。韓銀分析稱，隨著大陸技術競爭力提升，恐難恢復以往順差。此外，日本4月貿易收支受油價高漲和日圓貶值影響，時隔2個月出現逆差。
韓國2023年對陸出口額降低19.9％至1245億，進口額也下降7.6％至1420億，出口額銳減導致整體出現逆差。對陸貿易收支自1992至2022年連續30年保持順差，但順差規模從2021年247億縮小到2022年的17億，最終轉為逆差。
韓《中央日報》分析，逆差主因是去年半導體市場低迷，對最大出口國中國大陸出口萎縮；次要原因則是韓國耐用消費品和消耗品在中國大陸市場賣氣萎靡。三星手機10年前在大陸市占率達20％，但近年市占率已跌落至1％以下；現代汽車銷量也從2016年114萬下降到24萬輛。
韓銀2023年末就曾警告：「隨著中國提高中間產品自立度，加強技術競爭力，韓國經濟很難再從中國取得高報酬。」對陸貿易預計持續保持逆差，如過去實現對陸順差恐成難事。今年月度統計也幾乎皆為逆差，4月逆差19.6億更是一年內最高。
另一方面，日本財務省22日公布4月貿易統計初值，貿易收支為逆差4625億日圓，時隔2個月出現逆差。分析指出，自然資源價格高漲加上日圓貶值，帶動原油等進口額增加導致逆差。
出口額受到動力混合車出口美國帶動，較上年同期增長8.3％達8.98兆日圓，進口則增長8.3％至9.44兆日圓，兩項數據均創下4月同期歷史新高。原油受價格上漲影響，進口量減少3.9％，總額卻受日圓走低影響增加13.1％。
細分各貿易對象國，對美貿易順差較去年同期減少13.2％至6885億日圓，主要受飛機和玉米等進口額增加影響。對陸貿易收支為逆差5270億日圓。對歐盟也呈現1232億日圓逆差。
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