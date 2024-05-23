美股輝達（NVIDIA）、蘋果股價勁揚，激勵台積電22日股價盤中飆升865元，漲幅達2.85％，終場大漲19元，收在864元，市值突破22.4兆元，股價、市值皆創歷史新高。台積電看好今年伺服器人工智慧貢獻營收可望成長超過1倍，占總營收比重將約11％至13％，未來5年複合成長率達50％，2028年營收比重將逾20％。
在台積電等電子權值股拉抬下，金融股扮演助攻角色，又有外資回頭掃貨321億元，台股昨也大漲315點、終場收在2萬1551點，盤中、收盤雙雙改寫歷史紀錄，總市值衝破68兆元。
國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，市場靜待輝達財報出爐，前2個交易日觀望氣氛仍相當濃厚，沒想到輝達21日上漲0.64％、收盤以953.86美元創歷史新高，那指、標普指數同步齊漲0.2％、刷新歷史高點，觀望氣氛全轉向了。
蔡明翰指出，美股按捺不住備受壓抑的情緒，將日前AMD公布財報後重挫的慘痛經驗全部拋諸於後，台灣金融市場在落後補漲的拉抬下，台積電、大盤指數也跟著美股同步飆高。
不過，蔡明翰也警示，台股短期將面臨震盪整理格局，輝達財報即使如預期表現良好，23日帶動台積電、AI概念股等股價勁揚，建議投資人暫時不要追高，待市場情緒平穩後再加碼，中長線仍看好科技股的表現。
野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，AI仍扮演台股神助攻角色，輝達財報公布之後，緊接著是COMPUTEX台北國際電腦展於6月4日登場，投資人引領期盼的是輝達、AMD、Intel等科技巨頭CEO將出席並有主題演講，AI科技相關族群，特別是台廠供應鏈將再次成為市場焦點，台股仍可能再創一波漲勢。
主計總處22日公布最新4月失業率為3.36%，創24年來同月最低水準；國勢普查處副處長陳惠欣表示，疫情過後，內需服務業續熱、製造業好轉，加班工時也跟著增加，都證明台灣整體景氣朝穩定的方向發展。
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