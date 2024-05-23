全球最大手機鏡頭製造商大立光被控盜用調校手機鏡頭弧度軟體，檢方依違反著作權法、詐欺、偽造文書等罪，起訴大立光及黃姓總處長等10人，被侵權的德商認為大立光前後任董事長林恩舟、林恩平兄弟知情涉案，不服檢方將2人處分不起訴，故向台灣高檢署智慧財產檢察分署聲請再議。

大立光曾經是台股股王，昨日股價小漲10元，收2230元。2013年大立光先後控告玉晶光、三星電子、惠普、先進光、新鉅科、摩托羅拉行動技術等公司侵害專利權，戰場遍及美國、大陸及台灣，此次自身涉及侵權被起訴，相當諷刺。大立光透過重大訊息對此回應，本案已進入司法程序，已委託律師應訴答辯並爭取有利判決，一切靜候審理結果。強調公司營運正常，對財務及業務均未造成影響。

德國原廠MVTec接獲吹哨者檢舉，指大立光向MVTec購買「HALCON」軟體後，自行破解大量盜拷使用。該套軟體由MVTec公司設計開發並享有著作財產權，能提供全套標準工業影像處理技術，主要用於調校手機鏡頭弧度，2021年德廠來台委任律師提告多次請求查扣保全證據，直到去年8月檢調才發動搜索約談。

檢方起訴指出，HALCON軟體以功能、規格及售價不同，區分為開發版及運行版，開發版能使用HALCON軟體全部功能，運行版只能使用部分。客戶採購HALCON軟體，須提供相對應數量的Mac位址作為「Licensed Host ID」，一套HALCON軟體僅能綁定一個Mac位址，並在取得德商回傳的授權檔案於軟體完成設定才能合法使用。

檢方認定，大立光自2005年起向MVTec公司採購HALCON軟體開發版，2018年底大立光內部開始討論HALCON軟體後續需求，竟由研發部黃姓總處長指示陳姓副處長等人暫緩向生管部申請採購合法軟體，研究破解仿製相同的MAC碼欺騙軟體偵測系統，大量拷貝安裝到數千台電腦上，侵害MVTec公司著作財產權。