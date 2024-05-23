金管會新任主委彭金隆22日首度赴立法院接受備詢，立委對於「新人新氣象」有許多期盼，而他顯然有備而來、大放利多，如壽險業連續兩期淨值比低於3％，要提財務改善計畫的緊箍咒考慮調整，目前已有腹案；另有關金融營業稅率，希望從現行5％降至3％。

彭金隆赴立院的處女秀，立委李彥秀詢問保險業監理問題。依據規定，金管會對保險業有2大監理指標，除了資本適足率（RBC）要必須達200％以上，另還有淨值比（淨值占資產比率）為每半年檢視一次，如果連續兩期低於3％，就要提財務改善計畫，包含增資或者出售不動產提高資本水位，若可鬆綁或取消，體弱保險業可鬆一口氣。

彭金隆表示，以淨值比作為監理條件，在學理上有討論的空間，未來可能會檢討其內容，強調監理指標要真實狀況來調整，也包含淨值比，希望外界容他有較完整方案時對外說明。

淨值比要求規定在《保險法》內，剛性很強，意即短期之內要調整或者取消淨值比的監理方式不容易。不過彭金隆認為，只要是正確的，對市場有利、消費者有利，都應該來做。

另外，自2014年起銀行與保險本業營業稅調高至5％，其中3％歸於國庫統收統支；另外的2％撥入金融特別準備金，目前已經累積2100億元，用以解決問題金融機構，預計2024年底落日。

彭金隆表示，金管會的態度是，撥入金融特別準備金2100億元盼可以保留在存保。至於稅率的部分，他認為因我國金融業沒有進項稅額可以扣抵，營業稅負擔比他國重，傾向爭取調降。至於要調降多少？撥入金融特別準備金2％部分可以先調降，金融營業稅起碼降至3％，但要尊重財政部想法。財政部表示，有關金融營業稅稅率，金管會確實已表達調降建議，但是稅率的部分還在研議中。

彭金隆也透露將優先推動的相關政策，包含當沖證交稅減半為千分之1.5，爭取延長5年；小額壽險保單保價金低於10萬元、保額低於100萬元可以免於被強制執行；研擬開放複委託ETF投資，由法人先行以及研擬訂定虛擬資產專法等。