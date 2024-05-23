綠色工業狂浪來襲，銅價驚驚漲。據倫敦金屬交易所（LME）資料顯示，上周五（17日）每公噸攀抵1萬300美元的兩年高點，紐約商品交易所（COMEX）7月期銅收高3.6％，以每磅5.05美元作收，改寫歷史收盤新高。

另方面，美、英等國宣布對俄羅斯新一波制裁，導致芝加哥商業交易所（CME）、 倫敦金屬交易所自4月13日起停止採用俄羅斯市場的銅、鋁、鎳等金屬，此舉引發市場對於供應短缺的擔憂，也促使買盤進場搶進。

外匯專家李其展認為，銅的工業用途廣泛，常常被視為製造業景氣好壞的重要指標，近期因為環保考量，新產能需要有足夠大的利多才會開發，短線在產業需求旺盛環境下，供需缺口是推升價格的重要話題。

台股中與銅價掛鉤的「銅概念股」包括華榮（1608）、第一銅（2009）、大亞（1609）、華新（1605）等，其中榮華股價今年以來漲幅噴上89.74％，第一銅也有85.63％的驚人漲幅，大亞則上漲53.33％％。

電子產業重要金屬材料銅、錫等近期價格漲勢驚人，亞系外資最新報告看好低階CCL價格上漲有利於台燿（6274）、聯茂（6213）等。

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