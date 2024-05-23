美國白宮5月14日宣布對中國進口產品加徵關稅，其中決議在2025年前對中國製造半導體產品課徵高達50％關稅。TrendForce觀察，此舉加速供應鏈出現轉單潮，台系晶圓代工廠陸續接獲加單需求，產能利用率上升幅度優於預期。以今年下半年來看，世界先進（5347）產能利用率預計將提升至75％以上；力積電（6770）12吋產能利用率將達85~90％，而聯電（2303）整體產能利用率將落在70~75％。
TrendForce表示，在美祭出關稅壁壘之際，供應鏈轉單態度又更加積極， Qualcomm（高通）自2021年開始與世界先進洽談合作計畫以來，今年生產規劃開始轉趨積極，促使世界先進提前將Fab5新廠第一階段產能在 2024年第三季擴充完畢，同時計畫將Qualcomm的PMIC完成跨廠驗證以滿足其需求；而MPS自2022年則已啟動轉單，世界先進、力積電均在其計畫內。
除此之外，轉單潮亦包含Cypress、Gigadevice紛紛向力積電洽談NOR Flash投產計畫，預計今年下半年至2025年陸續發酵。Raydium、OmniVision 皆基於終端客戶要求，陸續規劃將PC DDI、CIS交由世界先進和力積電製造，聯電近期也獲Infineon加單支撐，憑產地多元化布局的優勢，吸引歐美客戶如TI、Infineon、Microchip等洽談長期合作計畫。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：