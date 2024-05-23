台股昨盤中創21567點新高紀錄，終場大漲315.08點，收21551.83點，為收盤新高，成交量4398億元。外資買超321.11億元，投信賣超2.52億元，自營商買超39.64億元，合計3大法人買超358.23億元。
外資昨大買3檔熱門高股息ETF，00929敲進5.38萬張居冠，00878、0056各加碼1.7萬張、1.66萬張。新掛牌的00946群益科技高息成長，也買進12988張。
宏碁攜手微軟、高通推AI PC，股價爆量漲停，外資買超4.24萬張，居第2名。
中鋼4月獲利下滑，但前4月累計賺21.45億元，年增147%，今年股東會贈品推出「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組。不過股價長期空頭格局未扭轉，目前仍在半年線、年線之下，且季線持續下彎，外資大砍3.3萬張，為賣超第一。
法人表示，台積電大漲2.73%創865元新高價，貢獻指數193點，電子股成交比重回升至68%，逼近7成，重回主流地位。上周強勢的生技醫療、電器電纜股則出現拉回，飆股藥華藥重挫逾5%，K線出現「孤島夜星」，轉折意味濃厚。近期台股、美股持續創高，多頭趨勢明顯，本周市場關注輝達財報、FOMC會議記錄，以及6月初登場的COMPUTEX台北電腦展，電子股有機會表現。
外資昨買超上市個股前10名為：復華台灣科技優息(00929)53802張、宏碁(2353)42441張、聯電(2303)41182張、仁寶(2324)39431張、友達(2409)25180張、台泥(1101)22543張、正新(2105)21383張、國泰永續高股息(00878)17133張、元大高股息(0056)16634張、元大金(2885)16444張。
外資昨賣超上市個股前10名為：中鋼(2002)33058張、玉山金(2884)32308張、長榮航(2618)28440張、群創(3481)22532張、永豐金(2890)22053張、南亞(1303)16469張、中信金(2891)13123張、群益台灣精選高息(00919)11136張、第一金(2892)10323張、三商壽(2867)10308張。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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