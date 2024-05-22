彰芳暨西島風場完工今天（22日）舉行慶典，CIP區域總裁許乃文會後聯訪表示，CIP今年還會有中能風場完工的慶典，下月（6月）也有採購契約的好消息發布。她並進一步透露，3-1期渢妙風場，與買主洽談CPPA購售電合約進展很好，合約售價會比彰芳西島風場來得好。她希望渢妙風場融資今年能到位，她並喊話公股行庫支持參與3-1期融資，進而支持需要綠電的護國群山們。

她說，渢妙是3-1風場中唯一可準時在2027完工的風場，之所以這麼有自信，6月有大型渢妙的採購簽約典禮會舉辦，所有重要合約均已簽了，風機要和Vestas採，水下基礎向世紀風電採購，風機運輸安裝及海上變電站都早就簽約了，船隻也預備好了，因此3-1期開發，渢妙是唯一可以準時完工的風場。

放眼3-2併網期程，大約計畫可能要到2030、2031年。許乃文說，這些計畫太遠了，但要和國際搶人搶船搶物料，現在能做的就是先把渢妙一風場全部鎖定，再深化渢妙二風場合約，大多會沿用渢妙一的下包商，但最大不同是，風機會採用西門子的。渢妙二採購合約雖未具體化，但之所以有信心，因彰化暨西島600MW在疫情挑戰下，且國產化比例最高，那麼困難都做出來了，而中能風場甚至能提早，因此對3-2風場不會太緊張。

許乃文並透露一好消息，3-1渢妙風場已有客戶下決心簽署CPPA，進展算蠻好的，電價好過彰芳西島，這是很大的突破，把通膨，未來可能調漲電價及碳費等算進去，現在簽署長達25年CPPA合約鎖住電價成本，每度5元以上還是相當划算的。據了解，CIP大約已賣出近一半開發容量。

許乃文說，渢妙的CPPA合約尚未完成，仍待銀行團支持，國外銀行團都說，今年只能吃渢妙風場一案，希望今年底前融資能到位，但這還不夠，中能因為和中鋼合作，有八大公股行庫力挺。她希望渢妙公股行庫能參與，這是售電給護國群山們，且綠電信保機制和供應鏈廠商都會啟動，因此若能加入渢妙一風場融資，都是雙贏。渢妙一風場希望能獲得八大公股行庫支持，有了第一例，對3-1期其他風場才會群起效尤，能源轉型才能真正突破。

至於對新政府的建言，許乃文說，離岸風電是新政府能源轉型重要一環，因為政府在意氫能，而若要使用乾淨的綠氫，來自產氫的大宗綠電最有效率還是離岸風電，能否快速便宜大量建置供綠氫使用是重要的。第二階段那麼高比例國產化都做到了，要讓國產化延續，應善用政策工具補貼台廠。例如世紀風電填海造陸的廠房、碼頭及靠泊港口費用租金十分高昂，但韓國卻是有政府補貼，台韓製程價格是差不多的，但台廠的固定成本太高了，包括港口及各種設施，稅費或租稅等政策，政府是可以獎助的，讓本土廠商可以走出去。

此外，歷經新冠疫情、地緣政治，以及全球通膨危機，近來風場開發成本節節攀升。許乃文預估，高開發成本還會維持3-4年的時間，之後才會慢慢降下來，因此預估接下來2028年至2029年這段時間，離岸風電開發成本都會居高不下。這當中除了通膨問題，更多的是歐洲、德國等鄰近北海離岸風電合約大爆量，對歐洲開發船隊而言，能在歐洲施工就不用面臨亞太地區開發的艱難挑戰，較不利亞太地區爭取船隻來台。

針對CIP在離岸風場3-2期的進度。許乃文表示，相關標案能源署仍在審查當中，如果CIP的渢妙2期能順利獲得選商，她將向政府據理力爭，要全盤考量3-1延宕對3-2期併網期程的影響，因為當下台灣面臨的障礙是，要和全世界搶原物料和施工船隊等資源。