呼應總統賴清德就職演說「強化食品安全」的施政承諾及歡慶成立19週年，農業金庫將於5月24日（星期五）在臺北市館前路總公司營業部騎樓，舉辦國產安全農漁產品推廣活動，向市民介紹有機農產品驗證、產銷履歷農產品TAP、食品安全驗證HACCP及溯源農糧產品，四大食品安全標章。
週年慶活動以「安全」為主題，有來自全國各地農漁會和青農20餘攤位，並將進行食品安全知識教育的限時搶答活動。此外，只要現場拍照打卡及自帶杯或購物袋的市民，也可獲得額外獎勵，鼓勵減碳行為的落實。
每年的6月7日是「世界食品安全日」，此次攤位的農漁產品有漁貨、白蝦等海鮮及其製品；水蜜桃、鳳梨、紅龍果、荔枝等當季水果；米、紅棗、豬肉鬆和肉條等製品；茶葉、茶籽油、苦茶油和蕎麥茶；菇類、柚花和梅子製品，也有咖啡、巧克力、紅豆、黑豆、雞蛋、肉粽等，琳琅滿目，物美價廉。
農業金庫19週年慶的系列活動，也將於5月30日上午10時開始，在臺北市二二八和平紀念公園(公園路襄陽路口)辦理愛心捐血活動，捐血1袋(250c.c.)可獲贈優惠券500元；捐血2袋(500c.c.)優惠券1,000元。
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