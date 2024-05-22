聯合國權威機構、科學研究警告，人類行為正加速地球邁向第六次大滅絕，上百萬種生物瀕臨威脅，議定5月22日為國際生物多樣性日，以提醒人們更為重視。農業部於522攜手台積電公司，合作推動生物多樣性主流化，並深耕培育保育人才。
此次推動由農業部所屬生物多樣性研究所與台積電，共同啟動「Eco Plus!-生態共融計畫」，一起為國家的生物多樣性主流化盡一份心力。兩個單位的合作內容，包括兩個部分，第一部分為共同推廣公民科學，利用國際共用的iNaturalist app(愛自然)記錄生活周邊生態觀察，不僅讓學生深刻體驗自然保育與生態教育內容，更加強培育高中、國中小教師成為種子教師，讓自然觀察向下紮根，並與世界接軌。
第二部分則是共同推動發展臺灣生物多樣性獎勵計畫，透過「新秀獎」、「菁英獎」、「研究計畫提案獎」及「深耕獎」的評選與獎金頒發，表彰及激勵在生物多樣性保護、研究與推廣方面做出顯著貢獻的個人和團體，培育國內更多頂尖生物多樣性研究人才，以及鼓勵更多在地保育實務工作者。
農業部表示，透過各種政策推行以及與民間企業合作，深耕全民對友善農業、資源永續及生態保育的認知，重視自然資源與生物多樣性所帶來的服務價值，將「福爾摩沙」的美好永續傳承給下一代。
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