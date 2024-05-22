中租控股22日晚間代中租迪和公告從3月14日至5月22日賣出王道銀行股29,508張，每單位賣出均價10.22元，總金額達3億餘元。
中租迪和售出王道銀行股的處分利益則增加該公司保留盈餘1386.7萬元，因該處分透過綜合損益衡量之金融資產，處分完後，中租迪和尚持有王道銀行股約有28,150張。王道銀行22日收盤價為10.70元。
中租控股22日晚間代中租迪和公告從3月14日至5月22日賣出王道銀行股29,508張，每單位賣出均價10.22元，總金額達3億餘元。
中租迪和售出王道銀行股的處分利益則增加該公司保留盈餘1386.7萬元，因該處分透過綜合損益衡量之金融資產，處分完後，中租迪和尚持有王道銀行股約有28,150張。王道銀行22日收盤價為10.70元。
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