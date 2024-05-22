2024年以來台股漲幅近兩成，新任執政團隊上任後，股市呈現高檔震盪，第一金投信指出，從1996年以來，歷屆新任總統上任後台股上漲機率高，若扣除2000年受全球科技泡沫化、2008年金融海嘯影響，上任後5日、後60日台股上漲機率皆高達80％，平均漲幅分別達2.07％及6.54％。
第一金投信強調，今年台股頻創新高，除了景氣領先指標、同時指標雙揚，企業獲利表現也不俗，今、明年台股獲利成長率皆在20％附近，企業獲利穩定成長趨勢可望成為台股持續攻高助力。
全球經濟數據觀察，G20國家景氣能見度仍正向，第一金投信指出，OECD領先指標反應，美國經濟優於預期擴張，歐元區經濟也呈現復甦，日本景氣見築底翻揚；美林全球景氣循環指標(Global Wave)反應，全球景氣趨勢轉好。隨歐美等地的通膨溫和下滑，有利於後續貨幣政策與財政政策執行空間，並為金融市場挹注動能。
最新FedWatch利率期貨顯示，降息時程可能延至9月，今年內降息幅度2碼，高利率壓抑經濟活動，可望隨利率政策轉向，帶動經濟活動轉趨熱絡，金融市場陸續反應升息預期。
台股評價隨降息預期衝高，第一金投信分析，今年台股漲幅近兩成，數據顯示，從台股的預估PE來觀察，2024年整體台股PE為20.38倍，接近2007年的高峰值21.73倍，不過，若扣除這波股市漲升來源權值股台積電部份，台股PE為19.69倍，與2007年的高峰值22.71倍差距大，整體股價仍有表現空間。
第一金投信表示，今、明年台股企業獲利可望維持穩健成長，科技股仍為主要獲利成長來源，預估2024年整體台股獲利年增率為20.5％，科技股為22.5％。
此外，AI晶片需求強勁，先進封裝CoWoS產能需求熱絡，上、下游供應鏈皆受惠，相對看好的半導體先進製造、IC設計、AI雲端、生成式AI、高效能運算(HPC)、水冷散熱等，及AI終端運用的AI手機及PC。
新任總統賴清德在就職典禮的談話中強調，台灣半導體實力與AI發展的全球中心地位，此外，他亦聲明，第二次能源轉型的推動任務以強化供電穩定等，第一金投信分析，呼應台美市場，台灣綠能、智能電網，及美國抗通膨及基建法案等，加速乾淨能源建置，帶動舊電網升級等，台灣重電產業的需求成長性備受期待，長期投資效益可期。
台股順利站穩2萬點之後，第一金投信提醒投資人，台股跟隨歐美股市創高趨勢可期，不過，仍面臨高檔區間較大波動風險，台股基金、台股ETF投資配置，不妨採取定期定額，行情高檔區漲跌變化快速，避免買太貴、跌太快的投資疑慮，分散進場投資，較能減輕投資心理負擔，跟隨台股一波波創高行情機會。
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