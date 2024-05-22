副總統蕭美琴今（22）日下午出席「彰芳暨西島離岸風場完工感恩茶會」，感謝台灣本土企業與哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同合作努力，展現豐碩的建設成績，並催化很多本土產業轉型。未來期盼透過再生能源建設，讓政府的能源轉型2.0政策推動更順利，協助台灣打造淨零的社會及邁向永續的生活。

蕭美琴致詞時表示，感謝今天能受邀前來與CIP創辦人、歐亞各國遠道而來的銀行團代表、臺灣本土銀行代表，以及所有本土與國際產業鏈的夥伴共襄盛舉。

她指出，今天的活動對台灣整體能源轉型具有重要意義。2050淨零轉型是我們一直堅持和努力的目標。彰芳暨西島離岸風場是CIP在亞太地區第一座完工的離岸風場，更是全台離岸風電發展史上，第一座全面落實比例最高、本土化、且準時完工的風場，並克服許多疫情期間供應鏈困境與障礙，將為台灣更多的家戶提供潔淨的能源。

她提到，幾年前，全球受到疫情影響，很多政府和民間單位都面臨缺工延宕的情形，但是彰化暨西島離岸風場在嚴峻挑戰下，不斷展現高度的專業與應變能力，在風場的建設更展現高品質、高效率的成果。此一成果讓她感到與有榮焉，也為台灣在能源轉型路上帶來更大的信心。她感謝所有參與的台灣本土企業及CIP共同合作努力，展現豐碩的建設成績，並催化很多本土產業的轉型。

蕭美琴說，CIP與中鋼集團正在興建的風場也預計於今年完工，相信會讓潔淨能源供應更加完善與進步，也期盼透過再生能源建設，讓政府的能源轉型2.0政策推動更順利。

她表示，賴總統於就職演說中提及，未來多元的綠能轉型仍是政府重要的施政目標。她要感謝大家對政府政策的支持，也感謝來自世界各地看好台灣、投資台灣的夥伴，讓台灣產業更具競爭力，並協助台灣打造淨零的社會及邁向永續的生活。

包括CIP創辦人Christina Sørensen、Pension Danmark執行長Claus Stampe等亦出席這項活動。