中租控股22日股東會，由於持股比重逾七成的外資股東早已完成電子投票，即使中租控股少數股東問題多，股東會花費時間較久但仍順利通過包括盈餘分配以及規劃辦理150億元現金增資案等所有議案。
中租控股今年股東會主要議案只有營業報告書、財務報表、盈餘轉增資、規劃辦理長期資金募集股東會議事規則案等，各項議案經表決，多數議案贊成比重高達94％，唯有現金增資案贊成比重為87％，因數位股東在中租控股盡情發言使得開會時間較往年長。
股東們關心中租控股今年展望以及150億現金增資案何時辦理、以何種方式進行？是否會發行海外存託憑證？中租控股策略長廖英智表示，中租控股今年不會發行海外存託憑證，未來會等到第三季，視業務動能或者預期2025年景氣可明顯成長時，再決定是否辦理現金增資案。
另外，由於中租控股去年合併稅後淨利250億元，年減8.04％；今年前四月合併稅後盈餘77.88億元，年減14％，每股稅後純益(EPS)為4.82元，股東們關心中租控股今年營運展望，中租控股向股東表示，前四月獲利較去年同期衰退，主要是大陸「財政返還」約有人民幣3.3~3.4億元尚未入帳以及信用減損的金額也較同期略高所致。然而三大主要地區（台灣、大陸以及東協）今年業務成長率預期仍會有10％成長。
中租控股股東會通過普通股每股配息6.5元，配股0.2元，合計6.7元；甲種特別股每股配息3.8元。廖英智說，由於今年股東會開會時間和去年差不多，預估今年除權息時間應和去年差不多。去年除權息時間訂在8月1日、發放現金股息的時間為去年8月31日。
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