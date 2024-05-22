市場押注輝達（Nvidia）季度業績優於預期，FOMC會議記錄也將在今（22）日盤後揭曉，美股提前反應慶祝，美股標普500指數、那斯達克指數昨（21）日雙雙寫下歷史新高，輝達更創下收盤歷史新高。今日美股盤前三大股指期貨漲跌互見，四大指數早盤那指、費半小漲，輝達開盤先盛後衰。

Google（GOOG）、亞馬遜（AMZN）、微軟（MSFT）、Meta（META）及蘋果（AAPL）等科技巨頭預計於今（2024）年在AI基礎設施上投入約2,000億美元，其中很大一部分將用於輝達AI晶片，激勵股價高檔不墜。

市場普遍預期，輝達第一季每股盈餘（EPS）為5.58美元，第一季營收預期為245.9億美元，年增率達242％，首季淨利潤預期為128.3億美元；以輝達市場規模及訂價實力，外媒看好其成為美國最有價值個股，且美銀、海通國際證券、調研機構ALETHEIA等都給予輝達正向投資評等，目標價上看1,250美元。

外資預期輝達基本面穩健，惟股價已提前反應，仍點名17家台灣廠商有望受惠，其中以台積電（2330）掛頭牌，其他還有京元電子（2449）、信驊（5274）、緯創（3231）、鴻海（2317）、技嘉（2376）、廣達（2382）。

還有華碩（2357）、緯穎（6669）、台達電（2308）、金像電（2368）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、致茂（2360）、建準（2421）、愛普*（6531）、光寶科（2301）等。

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