為讓花蓮地震後經濟快速回暖，經濟部今(22日)宣布一系列熱鬧購物派對，從5月25日到7月底，推出「傳市品牌好市加倍券」。民眾自備環保杯袋，可在東大門四大夜市以100元換200元，多一倍消費金。
另外，5月25日和6月2日，分別在花蓮日出大道辦理「花蓮購物節」暖場市集及啟動記者會，並將於6月1日啟動長達12週的「花蓮購物節」。要鼓勵民眾多消費，活絡在地經濟。
經濟部商業發展署指出，「好市加倍券」優惠方案，在2個多月期間內的每週五、六、日三天推出，民眾只要至東大門四處夜市（福町夜市、自強夜市、原住民一條街夜市及各省一條街夜市），使用自備環保袋／環保杯／環保餐具組，即可至服務台以100元新兌換200元好市加倍券，等於多1倍使用，但限定於該夜市使用。
至於日出大道的「花蓮購物節」暖場市集會，現場聚集商圈店家、市場商家、東大門夜市店家以及青年創意攤商，共計逾30攤。活動內容包括原住民舞蹈、歌唱表演、爵士鼓等精彩演出。
12周的花蓮購物節活動也共提供超過百項獎品，包括Gogoro電動機車、Apple iPad、ASUS筆記型電腦、萬元全國電子禮券、全聯禮券5000元等。
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