今年企業發債搶錢未縮手，但升息後成本已倍增。根據櫃買中心統計，5月傳統發債大戶全員出動，台積電、中油、台塑三大咖進場發債搶錢，合力發出311億元，整體企業5月以來已發出420.1億元公司債，但3月升息後、發債成本大增，10年新券利率已破2％，不惜成本也要發債籌資。

觀察5月公司債發行量，包括台積電、中油及台塑均登場，其中，台積電維持首季「發債王」氣勢，5月再發債115億元最高、中油發出112億元居次，台塑也發出84億元排第三。

本月台積電及台塑均發行5、10年期新券，中油則發出5、7、10年新券，以額度來看，台積電主要以10年券為主，額度達66億元，台塑10年券也有44.5億元，中油則以5年券達53億元較高。

不過，今年3月央行升息半碼，此後企業發債成本走揚。台積電本月發行10年券利率已經破2％至2.1％，台塑10年券也達1.9％、中油10年券也達1.84％；另外台積電5年券利率1.98％同樣逼近2％、台塑5年券利率1.82％、中油1.76％。

若與升息前台積電發債利率相比，3月中台積電10年券利率僅1.76％，如今上揚至2.1％，高出34個基本點（1基本點為0.01個百分點），可見發債成本上揚趨勢，想借錢勢必要多花一大筆利息。

銀行主管認為，升息前5年券利率最高大致在1.75％，現在幾乎要上看2％，多少會壓縮企業發債空間，除非急缺錢或是大額資本支出的企業，其餘有發債計畫的企業都先等等，後續市場對升息預期不確定下，第二季後公司債發債熱度可能越來越保守。

銀行主管說，今年以來如台積電、台電、中油等，發債量都頗大，但市場可買的額度也已逐漸飽和，後續會不會維持發債量恐要再觀察。

回顧今年各月企業發債量，1月衝出456.2億元、2月雖休兵，但3月狂發720.2億元，首季公司債發行1,176億元，寫歷年同期新高，但3月底央行升息後，4月發債量驟降至468億元、5月以來420.1億元，年增率也已放緩。