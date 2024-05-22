近期幣圈受到諸多利好消息帶動幣價強勢回升，21日比特幣價格重新站上7.1萬美元，比特幣現貨ETF也已連續兩周資金淨流入達13億美元，淨流入水位推升至123億美元，為ETF推出以來的高位，幣圈業者指出，另有三大近期的利好消息振奮人心，包括美國以太幣現貨ETF通過機率提高至75％、澳洲也即將批准比特幣ETF，以及歐盟UCITS可能納入虛擬貨幣等。

根據國外分析師指出，目前美國證交會核准以太幣現貨ETF上市的機率已經從25％上升至75％。以太幣價格也在此消息一出後，一日內上漲20％，突破3,700美元，而比特幣也在21日重回7.1萬美元高位，Rybit加密貨幣交易所認為，幣價的回升顯示市場對比特幣和以太幣長期潛力的信心，也符合比特幣減半後可能引發的牛市高點預期。

此外，Rybit交易所提到，國際間對比特幣的重視持續增加，也是幣圈市場熱絡的因素之一，近兩個月，香港開始交易比特幣和以太坊的現貨ETF，而澳洲證券交易所也計劃在年底前批准首批現貨比特幣ETF，歐盟亦開始探詢將虛擬貨幣納入歐盟可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）的可能性。

HOYA BIT加密貨幣交易所認為，歐洲的市場規模12兆元，比美國ETF的影響力更大。由於 UCITS基金受到許多零售投資者的青睞，這種方式應可為虛擬資產帶來更廣泛的接受度和投資。

在台灣，幣圈也有重大進展，自2024年3月份台灣虛擬通貨商業同業公會籌備會核准設立後，5月20日過後新內閣上任，對於台灣一般投資人能不能夠跨海買比特幣現貨ETF？金管會主委彭金隆於22日表示，券商公會已經在4月下旬提出建議方案，期望在二個前提下進行開放，一是先從專業投資人，包括機構法人或是資產超過新台幣3,000萬元的自然人，另一則是投資人在進行複委託購買比特幣現貨ETF前，必須先簽署風險預告書。

5月22日正值每年全球比特幣愛好者都會共同慶祝的「比特幣披薩日」（Bitcoin Pizza Day）。此節日源自於2010年5月22日，美國一位名叫Laszlo Hanyecz的電腦程式設計師，以1萬枚比特幣換取兩張披薩，完成首筆比特幣的實物交易。目前的幣價就如同市場投資人在慶祝比特幣披薩日。