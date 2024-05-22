專業授權代理動漫遊戲IP智慧財產權的回歸線娛樂(股)公司，台灣大哥大擬藉由主導性股權占比的取得，納為策略結合對象，觸及公平交易法的申報門檻。公平會22日委員會議決議，此案為40％股權的結合申報案，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。
公平會指出，本案涉及的產品市場共有「行動寬頻服務」、「線上影音平臺」、「動畫投資製作」及「動畫代理」等4個市場；其中「線上影音平臺」與「動畫代理」服務間因有上、下游交易關係，故屬於垂直結合，且這2個市場的市場占有率不高。
回歸線娛樂設立於2023年11月，隸屬於深入日本動畫產業界的智寶國際集團旗下重要子公司，因此與多家世界知名的日本企業建立長期合作關係，成立以來積極促進日本多元優質動漫IP於國內影音串流平台播映。
除了市占率，公平會分析，線上影音平臺業者取得節目的方式多元，動畫代理商亦不會僅與單一線上影音平臺業者交易，因此兩家公司結合後，對於市場競爭不致有顯著影響。
至於「行動寬頻服務」及「動畫投資製作」2市場方面，公平會指出，因其服務所需的技術各不相同，也未有因法令管制改變或技術進步，而影響重要潛在競爭之可能性。經公平會分析，也沒有限制競爭的疑慮，一樣依照公平法第13條第1項規定，不禁止結合。
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