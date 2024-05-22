國票金控董事會22日通過第一季合併財務報告，歸屬於母公司業主淨利6.28億元，基本每股盈餘（EPS）為0.18元。

累計利息淨收益3.28億元，淨收益20.36億元，稅前淨利9.22億元，本期淨利7.72億元，期末總資產3,934.02億元，期末總負債3,439.43億元，期末歸屬於母公司業主權益425.58億元。

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