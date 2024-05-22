新北科技園區的崛起，不僅在於腹地規模，更在於聯外商務與產業鏈的整合。台灣科技領域的優勢在於快速串聯上下游資源的便捷交通及穩定的製造品質，成為國際企業來台設廠的誘因。

【台北雙子星/新北科技園區/新板特區 黃金三角洲】

新北最新崛起的「新北科技園區」，透過便捷的交通網絡，自由穿梭北台灣科技廊帶。國一前往北士科，北向快速連接內科、南軟，南向連結新北國際AI+智慧園區，過橋直抵台北雙子星，新北大道銜接新莊副都心；經64、65快速道路通達新板特區、新北產業園區；從國道三號銜接土城工業區、頂埔鴻海總部等企業廠辦聚落。車程約10~20分鐘，一次串起8大產業核心區。

【新興型態複合特區 科技X市政X媒體價值複利】

新北科技園區高規格、多功能的複合型開發區，吸引了眾多企業目光，重新定義科技產業園區的發展模式。這個園區融合科技、市政和媒體三大領域，打造多元而繁華的聚落。

園區地處都會區心臟地帶，地理優勢明顯。鄰接家樂福和IKEA商圈，增強商業吸引力，未來還有「新北第二行政中心」和「東森媒體園區」，進一步拓展功能和影響力，使得園區成為企業首選。

這些因素共同作用，使新北科技園區成為台灣科技產業的新高地，也是科技總部設立的理想地點。隨著園區的持續發展，其對企業和人才的吸引力將進一步增強，推動台灣科技產業邁向更廣闊的未來。

【搶佔全球AI浪潮的絕佳位置，銜接國門與北台科技產業】

科技旗艦廠辦【信銓星宇廣場】為跨境世界、鏈結全球的企業選地一流門戶，戰略選址新北商業黃金軸線核心，銜接國門與北台灣科技產業區，躍升國際搶席「新北科技園區」首席之位。交通建設齊發，200米步行至捷運「先嗇宮站」，一站串連機場捷運「三重站」，新蘆線直達雙北繁華都會，“速度”是科技菁英追求效率的節奏，“廣度”是忙碌世代款待身心的煥能動力。

【後疫情商業趨勢、打造全球連通的創新工作環境】

廠房科技化象徵工業區向科技園區轉型的趨勢，後疫情時代，遠端工作和國際交流已成為企業常態。【信銓星宇廣場】響應需求，不僅設有先進的雲端會議室作為企業全球商務無縫溝通平台，還有國際展演中心就近提供產品發表、商展活動場地，確保企業在全球化市場中保持競爭力。

新北科技園區以卓越地理位置、便捷交通網絡和多功能開發模式，成為台灣科技產業的新標竿。不僅提供企業所需的高規格設施，還能滿足現代商務運作需求，成為企業設立總部和尋求國際合作的首選。隨著園區的進一步發展，將吸引更多企業和人才，推動台灣科技產業升級和創新。

信銓星宇廣場官網 https://www.cosmos-plaza.com.tw