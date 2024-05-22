大陸手機電商購物平台拼多多發布截至3月31日的2024年第一季財報。

綜合陸媒報導，財報指出，總營收為人民幣（下同）868.121億元，年增131％。歸屬於拼多多普通股股東的淨利潤為279.978億元，年增246％；不按美國通用會計準則，歸屬於拼多多普通股股東的淨利潤為306.018億元，年增202％。

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