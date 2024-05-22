中華信評評估認為，過去一年「野村貨幣市場證券投資信託基金」的基金經理人已展現出將該基金投資組合的信用品質穩定維持在與「twAAAf」評等等級相符的能力，亦展現了在未來幾年內將投資組合維持在較高信用品質的意願。中華信評已將其基金信用品質評等從「twAA＋f」調升為「twAAAf」。

中華信評將「野村貨幣市場證券投資信託基金」的固定收益基金信用品質評等從「twAA＋f」 調升為「twAAAf」。中華信評認為，相對於台灣市場其他同類型基金，其基金投資組合的信用品質極強健，因此調升其評等，且由其新的投資策略將逐步去除投資組合中的非投資級資產（以標普全球評級全球等級評等為準），以提高投資組合整體信用品質。儘管投資策略更為嚴格，中華信評對該基金管理公司的其他質化評估結果仍維持不變。

在過去 12 個月，中華信評依據標普全球評級的評等準則，以投資標的的投資天期與評等等級兩項條件對投資組合之信用品質所做的量化評估，對「野村貨幣市場證券投資信託基金」信用品質評分的評估結果一直維持在可支撐「twAAAf」評等等級的門檻內。為了在未來幾年進一步支持「twAAAf」評級水準，基金經理人計劃採取更保守的投資策略。此策略的主要目的是逐步去除投資組合中的非投資等級資產。

除了前述的新策略之外，該基金的既有的縝密投資規範亦包含商業本票買賣斷的最大部位與產業 上限、附買回協議的最低部位要求、以及設定的投資組合之較短到期日。中華信評認為，前述因素將有助於增強基金管理人支持「twAAAf」評等水準的意願與能力。

雖然更為嚴格的投資策略一般而言可能有利於中華信評對於質化評估的結果，特別是在信用文化方面，但中華信評對野村投信的管理評估結果維持不變，包括該基金管理公司在風險管理與法令遵循項目的評估結果為「強」，另外在管理階層與組織、以及信用文化與信用研究方面的評估結果為「允當」。這是因為從目前的基金投資組合中去除非投資等級資產的作法將是漸進的，而且該策略並非硬性規則，依然會允許一些細微的例外情況。

不過中華信評認為，前述投資策略的彈性不會影響管理人將基金評等維持在「twAAAf」的能力。此外，中華信評對其在「投資組合風險評估」的評估看法為「中性」，是反映沒有任何指標顯示該基金會有潛在的評等波動。前述因素皆為中華信評對該基金在「twAAAf」的信用品質評等評估結果提供支撐。