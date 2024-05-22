電子支付結束初期高速成長，近期走入緩成長，3月使用人數終於突破2,800萬人次。根據金管會公布3月電子支付統計，近月電支會員數漸趨飽和，每月成長數雖放緩，但電支三大主要業務穩健成長，3月代收付金額改寫歷史次高紀錄、儲值金額也創連六月上升，惟小額匯兌轉帳金額小幅下滑。

「嗶」付款已成國人消費日常，但觀察國內未歸戶電支帳戶使用者人數，從過往單月成長50萬人逐步下滑，3月僅增加28.4萬人或1.02％，單月增加人數自為2022年7月之後、首度跌破30萬人，但終於衝破2,800萬人里程碑。

電支業者表示，國內電支會員數在去年3月突破2,300萬人，以數字上呈現，每位國人至少有一個電支帳戶，要維持高成長有難度，近月新增人數都已跌破40萬人，3月更低於30萬人，隨著成長趨緩，各大業者都逐步開發多元消費場景，外部通路持續增加，擴大交易使用場景，衝會員數不再是優先策略，衝高支付金額才是重點。

而觀察代表實質消費交易的代收付項目，3月金額暴衝12.9億元、升至154.3億元，已連19個月破百億元；電支龍頭街口支付2月一度被全支付超車，但3月強勢回穩，單月回到40.3億元規模，而全支付以35.8億元緊追，兩大支付近期互換領先地位，競爭更為白熱化，而一卡通則以31.1億元穩居第三。

至於小額匯兌轉帳方面，3月整體金額則月減1.2億元、達150.7億元，勉強維持在150億元之上。一卡通持續受惠LINE生態圈轉帳熱絡加持下，2月續回升至108.9億元最高，其次為街口支付的40.3億元。

3月整體儲值金額也上升至292.9億元，單月上升3.1億元，也創連六月上升。仍以一卡通的188.9億元市占最高，金額居次同為街口支付也有77.4億元，值得注意的是，全支付也有16億元，坐穩儲值金額第三大，悠遊卡也有5.9億元、愛金卡則有1.8億元。

電支業者表示，代收付金額還是主要衝刺關鍵，尤其5月報稅季，各大平台都有推出高額回饋，成為國人繳稅新選擇；加上旅日商機持續，跨境支付也成新戰場，後續進入暑假旅遊旺季，金額有機會再衝一波。