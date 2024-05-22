華航（2610）線上旅展限時優惠，即日起至6月10日購買台灣地區出發航線機票，最高可享82折，即將直飛的西雅圖最優惠22,092元起（未稅），搭乘首航班機加碼贈限定專屬禮品，活動期間於網站登錄再抽大獎，最大獎為一人獨得6張全球不限航點來回機票，每月任選一個航點暢遊世界。

華航將以空中巴士A350-900執飛每周五班台北-西雅圖，特別為7月14日首航班機旅客準備限定好禮，結合文創、環保、公益三大特色，包括「旅行斜背袋」、「旅行頸枕」，以西雅圖太空針塔及華航航點特色景點為設計元素，由高雄小林村社區媽媽及非政府組織 （NGO） 合作培育的社區工坊手工打造，充滿溫馨的在地感，也支持偏鄉就業。

此波線上旅展，華航祭出精選航點82折起超值優惠，島嶼度假首選的馬尼拉、宿霧、新加坡不到6,000元（以下皆未稅），國人最愛的日韓，首爾6,068元起、福岡7,708元起，熊本搭配鹿兒島雙點進出，暢遊大九州不走回頭路，彈性自由配不用8,000元。

華航澳洲航點也有超值促銷，布里斯本20,000元有找，直飛歐洲黃金6大航點全面優惠，羅馬最優惠只要27,405元起，省去中停轉機的時間，距離歐洲更靠近。

凡於活動期間，旅客購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並登錄活動，就可抽全球不限航點來回機票、西雅圖首航機票、日本大九州福岡、熊本、鹿兒島三大航點任選機票、台北福華大飯店尊爵行政套房等。