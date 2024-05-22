比特幣價格在3月創下7.3萬美元歷史高峰後，近兩個月持續回檔盤整，但在美國證監會可能開放以太幣現貨ETF的風聲下，不僅比特幣重返7萬美元大關，以太幣也迎來「520行情」，3天內從3,000美元暴漲3成，一度飛越3,800美元大關，加上個別迷因幣也有表現，整體虛擬貨幣後續走勢，確實備受投資人期待，有海外業者預測比特幣有望上漲至100萬美元。
香港在4月底跟進美國證監會開放比特幣現貨ETF後，已經加碼推出以太幣現貨ETF，在全世界首開先河。根據《CoinDesk》引述知情人士報導，美國證監會正要求想要推出以太幣現貨ETF的加密貨幣交易所，盡快更新有關交易規則變更的「19b-4 文件」。
至於台灣一般投資人能不能夠跨海買比特幣現貨ETF，金管會主委彭金隆於22日表示，券商公會已經在4月下旬提出建議方案，期望在二個前提下進行開放，一是先從專業投資人（包括機構法人，或是資產超過3,000萬元新台幣的自然人），另一則是投資人在進行複委託購買比特幣ETF前，必須先簽署風險預告書。
好消息不斷，交易平台MNTrading 的創辦人兼執行長Michaël van de Poppe認為，比特幣價格將不會出現大規模波動，而是將穩步走向新高。
BitMEX創辦人Arthur Hayes則發文表示，建議虛擬貨幣交易員密切關注未來美元兌日圓匯率的變動情況，因為為遏制日圓在秋季加快貶值，中國與美國政府可能採取行動。他預測說，如果他的理論成真，將引發虛擬貨幣新一輪上漲，因為面對全球法定貨幣貶值，比特幣是表現最好的資產，屆時比特幣甚至有望上漲至100萬美元大關。
5月22日正值每年全球比特幣愛好者都會共同慶祝的「比特幣披薩日」（Bitcoin Pizza Day）。此節日源自於2010年5月22日，美國一位名叫Laszlo Hanyecz的電腦程式設計師，以1萬枚比特幣換取兩張披薩，完成首筆比特幣的實物交易。如按Hayes大膽預測，未來每枚比特幣價格上看100萬美元，當年的兩塊披薩更是人類歷史上持續創造新高價位的披薩。
為了深入探討加密貨幣產業的蓬勃發展，第八屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會將在5月29日在台中長榮桂冠酒店舉辦。本屆峰會由KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技、陽明山未來學社共同主辦，海內外產官學研領袖將到場共襄盛舉，持續更新中的議程與貴賓講者安排，請參考峰會報名官網：https：//www.accupass.com/event/2403211603061223589863
已報名的聽眾則可在29日上午9：30～10：00於長榮廳入口處，依序領取限量的披薩兌換券（現場發完截止，不另公告），午休時間由Rybit加密貨幣交易所請到場參與的民眾享用披薩，一起體會穿越時空的1萬顆比特幣。
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