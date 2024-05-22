懸浮氣態污染物（AMC）防治專業廠濾能（6823）22日參與櫃買中心業績發表會，該公司表示，去年以來受大環境影響營運下滑，但由目前市況及客戶下單情況，預期營運已在今年第一季落底。

濾能財務長暨發言人阮士原表示，目前客戶訂單有增加情況，預期去年以來的營運低潮將在今年第一季落底，並逐步往上，毛利率部分，上半年改善幅度不大，但隨著南科廠技術問題解決，進入下半年之後，毛利率應可逐步改善。