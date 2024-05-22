繼大陸商務部20日宣布，將參與對台軍售的波音防務等三家美企，列入不可靠實體清單，禁止其高管人員入境等相關規定，22日大陸外交部針對美國軍工相關人員發布「關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定」，對12家美國軍工企業及10名高管人員採取反制措施，包括凍結這些企業在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，又會對有關高級管理人員不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。
綜合港媒報導，大陸外交部指，一段時間以來，美國無視中方在烏克蘭危機上的客觀公正立場和建設性的作用，以所謂涉俄羅斯因素為由，對多家中國實體濫施非法單邊制裁，大搞單邊霸淩和經濟脅迫，嚴重侵犯中方企業、機構和個人正當合法權益，同時，美國持續向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。
陸方稱，依據「中華人民共和國反外國制裁法」第3條、第4條、第5條、第6條、第9條、第15條規定，決定對12家美國軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施。
根據陸方名單，12家美國軍工企業包括：
（一）洛克希德˙馬丁導彈與火控公司（Lockheed Martin Missiles and Fire Control）
（二）洛克希德˙馬丁航空公司（Lockheed Martin Aeronautics）
（三）標槍合資公司（Raytheon／Lockheed Martin Javelin Joint Venture）
（四）雷神導彈系統公司（Raytheon Missile Systems）
（五）通用動力軍械與戰術系統公司（General Dynamics Ordnance and Tactical Systems）
（六）通用動力信息技術公司（General Dynamics Information Technology）
（七）通用動力任務系統公司（General Dynamics Mission Systems）
（八）海岸間電子公司（Inter-Coastal Electronics）
（九）系統研究與模擬公司（System Studies ＆ Simulation）
（十）鐵山解決方案公司 （IronMountain Solutions）
（十一）應用技術集團（Applied Technologies Group）
（十二）阿克西恩特公司（Axient）
陸方稱會凍結其在中國國境內的動產、不動產和其他各類財產。
另根據陸方名單，10名高級管理人員包括：
（一）凱西˙沃登（Kathy J. Warden），女，諾斯羅普˙格魯曼公司董事長、首席執行官、總裁
（二）馬修˙布朗伯格（Matthew Bromberg），男，諾斯羅普˙格魯曼公司全球運營副總裁
（三）本傑明˙戴維斯（Benjamin R. Davies），男，諾斯羅普˙格魯曼公司戰略威懾系統副總裁、總經理
（四）托馬斯˙瓊斯（Thomas H. Jones），男，諾斯羅普˙格魯曼公司副總裁、航空系統總裁
（五）斯蒂芬˙奧布萊恩（Stephen O'Bryan），男，諾斯羅普˙格魯曼公司副總裁、全球業務發展官
（六）羅珊˙羅德（Roshan Roeder），女，諾斯羅普˙格魯曼公司副總裁、防務系統總裁
（七）菲拉特˙蓋曾（Firat H. Gezen），男，通用動力公司副總裁、通用動力軍械與戰術系統公司總裁
（八）賈森˙艾肯（Jason W. Aiken），男，通用動力公司負責技術部門執行副總裁
（九）艾米˙吉格蘭（Amy Gilliland），女，通用動力公司高級副總裁、通用動力信息技術公司總裁
（十）克里斯托弗˙布雷迪（Christopher J. Brady），男，通用動力公司副總裁、通用動力任務系統公司總裁
陸方稱會對有關人士不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。本決定自2024年5月22日起施行。
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