呼應新任總統賴清德競逐太空產業方向，台灣首家民營航太火箭製造商晉陞22日表示，積極建立的太空產業生態系已逐步成熟，除了今年將在澳洲執行二次的次軌道發射外，明年也將進行首次運載火箭的發射，計劃將自行開發的衛星以自己自製的火箭送入太空軌道。
結合生技、科技和傳產業資金在2016年成立的台灣晉陞，是台灣第1家民營的航太火箭製造商，技術完全來自於台灣製造（MIT）備受關注，繼去年吸引美國軍火商參訪後，22日澳洲聯邦國會參議員David Fawcett、Scott Buchholz 及 Claire Chandler也來參訪，此行訪問團除由台灣外交部人員陪同外，還包括台灣晉陞在澳洲重要的合作夥伴，Rocket Technologies International Pty Ltd(RTI)負責人。
由於賴清德在20日就任演說時表示，將推動產業三方向，其中一項就是「競逐太空，探索海洋」，同時要發展次世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業。有鑑於此，台灣陞的火箭開發也引為焦點。
此次訪問團除了了解晉陞的火箭發展進程外，也對晉陞從火箭系統衍生的次系統商業應用技術能力，包括3D列印產能中心、氫能源儲氫瓶及高端無人機產品表達高度關注。
惟由於台灣有限的土地面積和嚴格的環境法規，使得建立合適的發射場變得困難。晉陞於是在澳洲成立公司並建立發射基地。澳洲訪問團表示，晉陞對於澳洲與台灣在太空科技的合作意義深遠，未來希望在氫能源及無人機領域能與台灣晉陞更多深化的合作。
台灣晉陞表示，在澳洲政府大力支持下，已積極在當地建立太空產業生態系，除了今年將在澳洲執行二次的次軌道發射外，明年也將進行首次運載火箭的發射，公司計劃將自行開發的衛星以自己自製的火箭送入太空軌道。
除了澳洲外，晉陞集團在日本的公司今年也將在日本北海道執行火箭發射升空，團隊現正積極準備中。
台灣晉陞發展太空火箭科技事業已有8年的時間，其間透過幾次的火箭試射，掌握更多的技術參數與經驗，對於未來的火箭發射成功將有很大的助益。可以預見晉陞集團接下來在澳洲及日本的火箭發射次數將更頻繁，集團也正朝向建立太空科技在國際具有競爭力的腳步邁進。
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