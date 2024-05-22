興櫃連鎖咖啡路易莎咖啡（2758）今（22）日公告，公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件，待適當時機再重新提出申請。

路易莎咖啡強調，公司所有營運活動照常進行，財務及業務狀況亦無異常，此案對財務及業務並無重大影響。據了解，路易莎撤回上櫃申請，主要是希望獲利更亮眼時再上。

路易莎咖啡，第一季營收5.71億、年增2.7％，稅後純益3,068.1萬元，年增10.33％，每股稅後純益1.5元。展望後市，路易莎持續以每年至少開出15間直營門市為展店，同時發展軌道經濟門市，與高鐵、北捷、高捷等，積極拓展合作門市中，以維持營運成長動能。

為擴大市占，路易莎在校園商圈積極且快速展店，過去一年內開出30間新門店，包括校園內11間，校園旁19間，以及去年積極拓展超越精品門市，超過40間。

路易莎表示，將持續深耕耘校園市場，並以員工內創、與異業聯名、大店帶小店、地方創生文化特色五大方向展店，擴大經濟規模，今年預計在國內再展店40至50家。

路易莎2021年登錄興櫃，並在2023年12月送件申請轉上櫃。為提高外食餐飲市場市占並擴大經營格局，路易莎咖啡董事長黃銘賢去年曾表示，路易莎將啟動短、中、長期六大成長引擎包括：精實展店、推出亮點新品、運用生成式AI科技、搶進餐食市場、建置智能中央工廠、揮軍海外，期能發揮綜效並帶動集團跳躍成長