AMD與長期合作夥伴微軟在人工智慧(AI)、視訊以及企業運算等多個領域進一步深化關係，透過全新解決方案讓雲端運算資源得以更高效利用，助力企業部署創新應用提升效率。另外，AMD產品陣容漸臻全面，為滿足中小企業與IT託管服務商的需求推出EPYC 4004系列處理器，提供更佳成本效益。

微軟於Build開發者大會中宣布，其推出全新Azure ND MI300X V5虛擬機器(VM)，由AMD Instinct MI300X加速器和ROCm開放軟體堆疊提供強勁動能，為Azure OpenAI服務如GPT-3.5和GPT-4等需求嚴峻的大型AI工作負載提供業界領先的性價比表現。

這些VM以超高HBM記憶體頻寬和容量見長，讓客戶能在GPU記憶體中運行更大型的AI模型，減少GPU使用數量，進而降低功耗和成本；OpenAI服務便受惠於MI300X及ROCm堆疊在GPT推理工作負載上的卓越效能。

除了AI外，微軟也選用AMD Alveo MA35D媒體加速器驅動Microsoft Teams、SharePoint等視訊應用，提供高畫質低延遲的影片處理能力，有助於微軟整合伺服器與雲端基礎架構、提升效能並符合AV1等新視訊標準需求。

在企業運算方面，第4代AMD EPYC處理器則已廣泛應用於Azure各類VM，為通用型與記憶體密集型VM貢獻高達20％效能提升，而運算最佳化型VM的CPU效能甚至較前一代EPYC產品高出2倍。

除了提升雲端運算效能，AMD更推出EPYC 4004系列處理器補足產品陣容，滿足中小企業與IT託管服務商的需求，基於高效Zen 4架構的入門級CPU，提供與企業級處理器同等的關鍵功能，包括現代化安全性和可擴充性，但具備更佳的成本效益。

單插槽的EPYC 4004適用於機架規模、多節點與直立式伺服器組態，相較英特爾產品可提供高達1.8倍的每元CPU效能。聯想、OVHcloud和美超微等合作夥伴都將推出支援EPYC 4004的系統，助力中小企業獲得企業級效能與可靠度。

透過最新的產品組合，AMD持續為企業和雲端服務注入高效能與高效率的動能，涵蓋AI、視訊、企業運算等多元領域，協助客戶取得卓越的運算體驗與價值。未來AMD將與產業夥伴們一同推動創新，引領世界邁向智能雲端新紀元。