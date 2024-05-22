AMD與長期合作夥伴微軟在人工智慧(AI)、視訊以及企業運算等多個領域進一步深化關係，透過全新解決方案讓雲端運算資源得以更高效利用，助力企業部署創新應用提升效率。另外，AMD產品陣容漸臻全面，為滿足中小企業與IT託管服務商的需求推出EPYC 4004系列處理器，提供更佳成本效益。
微軟於Build開發者大會中宣布，其推出全新Azure ND MI300X V5虛擬機器(VM)，由AMD Instinct MI300X加速器和ROCm開放軟體堆疊提供強勁動能，為Azure OpenAI服務如GPT-3.5和GPT-4等需求嚴峻的大型AI工作負載提供業界領先的性價比表現。
這些VM以超高HBM記憶體頻寬和容量見長，讓客戶能在GPU記憶體中運行更大型的AI模型，減少GPU使用數量，進而降低功耗和成本；OpenAI服務便受惠於MI300X及ROCm堆疊在GPT推理工作負載上的卓越效能。
除了AI外，微軟也選用AMD Alveo MA35D媒體加速器驅動Microsoft Teams、SharePoint等視訊應用，提供高畫質低延遲的影片處理能力，有助於微軟整合伺服器與雲端基礎架構、提升效能並符合AV1等新視訊標準需求。
在企業運算方面，第4代AMD EPYC處理器則已廣泛應用於Azure各類VM，為通用型與記憶體密集型VM貢獻高達20％效能提升，而運算最佳化型VM的CPU效能甚至較前一代EPYC產品高出2倍。
除了提升雲端運算效能，AMD更推出EPYC 4004系列處理器補足產品陣容，滿足中小企業與IT託管服務商的需求，基於高效Zen 4架構的入門級CPU，提供與企業級處理器同等的關鍵功能，包括現代化安全性和可擴充性，但具備更佳的成本效益。
單插槽的EPYC 4004適用於機架規模、多節點與直立式伺服器組態，相較英特爾產品可提供高達1.8倍的每元CPU效能。聯想、OVHcloud和美超微等合作夥伴都將推出支援EPYC 4004的系統，助力中小企業獲得企業級效能與可靠度。
透過最新的產品組合，AMD持續為企業和雲端服務注入高效能與高效率的動能，涵蓋AI、視訊、企業運算等多元領域，協助客戶取得卓越的運算體驗與價值。未來AMD將與產業夥伴們一同推動創新，引領世界邁向智能雲端新紀元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：