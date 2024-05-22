東南水泥（1110）取得橋科、台積電高雄廠建廠工程的預拌混凝土供應之後，水泥銷售穩定成長，政府日前宣布有意將卜特蘭低碳水泥，納入公共工程使用，東泥未來也將視市場需求，考慮規劃向台泥等公司購買卜特蘭低碳水泥，再出售給工程需求廠商，增進營收。

據了解，東南水泥目前的主要水泥產品以卜特蘭一型水泥（通稱普通水泥）、卜特蘭二型水泥、以及卜特蘭高爐水泥為主，政府有意開放公共工程使用的低碳水泥、卜特蘭石灰石水泥，東南水泥目前雖然沒有，但，一旦政策開放，市場需求顯現，東南水泥也會考慮規劃向台泥等公司購買卜特蘭低碳水泥，再出售給工程需求廠商。

由於高雄市目前許多公共工程、以及民營工程增加，包括橋頭科學園區區段徵收公共工程、台積電高雄廠建廠工程、仁武產業園區開發，東泥子公司東南高良資源再生公司，在這些工程的預拌混凝土需求，供應發貨，連帶使得母公司東南水泥的水泥出貨、銷售，穩定成長。

東泥今年第一季每股稅後純益0.05元，比年同期的0.06元，少約0.01元，累計今年前四月營收7.83億元，比去年同期的7.47億元，年增4.87％。