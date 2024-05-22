東南水泥（1110）取得橋科、台積電高雄廠建廠工程的預拌混凝土供應之後，水泥銷售穩定成長，政府日前宣布有意將卜特蘭低碳水泥，納入公共工程使用，東泥未來也將視市場需求，考慮規劃向台泥等公司購買卜特蘭低碳水泥，再出售給工程需求廠商，增進營收。
據了解，東南水泥目前的主要水泥產品以卜特蘭一型水泥（通稱普通水泥）、卜特蘭二型水泥、以及卜特蘭高爐水泥為主，政府有意開放公共工程使用的低碳水泥、卜特蘭石灰石水泥，東南水泥目前雖然沒有，但，一旦政策開放，市場需求顯現，東南水泥也會考慮規劃向台泥等公司購買卜特蘭低碳水泥，再出售給工程需求廠商。
由於高雄市目前許多公共工程、以及民營工程增加，包括橋頭科學園區區段徵收公共工程、台積電高雄廠建廠工程、仁武產業園區開發，東泥子公司東南高良資源再生公司，在這些工程的預拌混凝土需求，供應發貨，連帶使得母公司東南水泥的水泥出貨、銷售，穩定成長。
東泥今年第一季每股稅後純益0.05元，比年同期的0.06元，少約0.01元，累計今年前四月營收7.83億元，比去年同期的7.47億元，年增4.87％。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：