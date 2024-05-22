台中捷運周二（5/21）上午發生隨機持刀攻擊事件，20歲嫌犯持預藏的3把刀，無差別朝乘客揮刺，造成2位民眾受傷，這在驚險過程中，有多位乘客挺身而出，合力將嫌犯制伏。
對此，網紅Cheap從案發影片盤點「10大英雄」，讚揚乘客們合力制伏嫌犯，網友也直呼「真的不要亂惹我們台中人！」。
台中市長盧秀燕周三（5/22）在市議會開議前受訪時表示，中捷砍人案見義勇為挺身而出的民眾，可終身免費搭乘台中捷運；此外，民間醫療集團對於傷者，將主動致贈20萬元慰問金。
中捷周二（5/21）上午發生隨機持刀攻擊事件，20歲嫌犯持預藏的3把刀在車廂內攻擊乘客，造成2位民眾受傷，而嫌犯在被制伏過程中也有多處割傷，是否為隨機砍人警方還在偵辦中，將朝向殺人未遂罪偵辦。
台中市長盧秀燕前往醫院探視傷者後表示，中捷將負起全額醫藥費，也會派員服務市民傷患、同步提供慰問金，其中17歲傷者的父親表示，家中經濟還能負擔，希望用孩子名義將慰問金捐給台中市救助專戶。
據了解，這名20歲嫌犯就讀高雄某醫專護理科，目前應在醫院實習，但卻因不明原因暫停實習，會選擇捷運是想自殘，但卻沒有勇氣，竟因此在車內持刀亂砍人。
這起台中捷運隨機砍人案，有賴於當下車廂內的民眾合力將嫌犯制伏，從事發影片中可見，討論度最高的就是1名見義勇為的長髮男，他和持刀嫌犯「近身肉搏」，還有上前奪刀並鎖喉壓制的黑衣男，另外還有1名手持雨傘的男子，雖然一開始因為場面混亂一度打錯人，誤擊長髮男，但還是被認為勇氣可嘉。
除了這名長髮男以外，還有其他無名英雄的幫助。對此，網紅Cheap也從事發影片盤點這起傷人案「10大英雄」，並表示，「致敬這些英雄！」
1.【長髮男】 全場肉搏 渾身是傷 我的超人!
2.【短褲男】 英勇奪刀 英雄!
3.【傘哥】 這隻抓去社會服務 還好輸出不高
4 5.【黑衣大叔、黑衣大姊】 奪刀雙人組 合作無間 英雄!
6.【白帽女】 瘋狂亂鎚 但看似攻擊不高
7.【藍衣女】這捏耳朵真的痛
8.【刺青男】 姍姍來遲
9.【短髮男】 還知道手下留情 使用刀背
10.【攝影者】英勇拍攝，可給予普立茲獎
對此，網友紛紛在底下留言，敢勇於出手救人，都是英雄。還有人說，不管晚出手，早出手「還是出錯手」，都非常感謝他們，畢竟願意站出來，非常不容易，「黑衣男真的很猛！！」。
有網友也稱讚台中人真的好厲害「都很神勇」，一群團結互助的陌生人，太棒了台中人，「真的不要亂惹我們台中人，全部都非常驍勇彪悍」、「看到台中人的戰鬥力」。
台中市長盧秀燕周三（5/22）在台中市議會開議前受訪時表示，非常感謝台中市民第一時間見義勇為合力制伏，讓傷害降到最低，經討論後中捷公司將給予「英雄們」終身免費搭乘優惠，市府也將在治安會議上公開表揚。
盧秀燕還說，民間醫療集團也將致贈慰問金20萬元，給2位受傷的長髮男以及高中生，以補助後續醫療上所需要的經費。
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