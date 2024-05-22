聯合國世界旅遊組織（UN Tourism）21日指出，今年第1季國際遊客超過2.85億人次，較去年同期增加20％，達到疫情前水準97％，顯示旅遊業已幾乎完全脫離疫情的影響。

2023年全年國際旅客人數恢復到疫情前2019年水準的89％，旅遊業出口收入恢復96％，旅遊業直接GDP達到2019年的水準。世旅組織預測，國際旅遊業將於今年全面復甦，遊客人數將比2019年成長2％。

最新數據顯示，中東地區的成長相對最為強勁。2023年中東成為全球第1個遊客人數恢復疫情前水準的地區，2024年第1季再度比疫情前水準成長36％。

歐洲則是是全球最大的旅遊目的地。今年第1季歐洲國際旅客達1.2億人次，較2019年同期高出1％。非洲第1季入境遊客也比2019年同期增加5％，美洲達到2019年水準的99％，亞洲和太平洋地區也恢復疫情前的82％。

與2019年1季相比，2024年同期許多旅遊目的地的表現依舊亮眼，個別目的地的國際遊客人數甚至出現超過100％增長，例如卡達（增長177％）和阿爾巴尼亞（增長121％） 。

報告也顯示旅遊業復甦對於當地經濟的重大影響。2023年全球旅遊業收入達到1.5兆美元，名目上已經完全恢復疫情前水準，但計入通貨膨脹後則相當於恢復97％。

按地區細分，歐洲在2023年的旅遊業收入最高，達6600億美元，實質收入比疫情前高出7％。中東地區旅遊業收入比2019年成長33％，美洲為疫情前96％，非洲95％，亞洲和太平洋地區則為78％，與去年的65％相比，成績斐然。

2023年國際旅遊業出口總收入（包括客運）將達到1.7兆美元，計入物價變動因素後約為疫情前水準96％。旅遊業直接GDP預計達到3.3兆美元，相當於全球GDP的3％。

在需求強勁、航線增加以及中國和其他主要亞洲市場持續復甦的支持下，國際旅遊業預計在2024年全面復甦。聯合國旅遊信心指數顯示，即將到來的夏季旅遊旺季前景樂觀，2024年5月至8月期間的信心指數為130（滿分200分），比今年稍早更為樂觀。

世旅組織指出，經濟和地緣政治的多重阻力繼續對國際旅遊業和信心水平構成重大挑戰。國際貨幣基金組織4月最新發布的《世界經濟展望》指出，儘管各地區情況不一，但全球經濟復甦緩慢穩定。然而通貨膨脹、高利率、油價波動和貿易中斷導致交通和住宿成本居高不下。